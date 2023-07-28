正確金融觀念 保護消費者權益 金管會舉辦金融教育優良案件甄選活動

金融市場日新月異，正確的金融消費與借貸觀念尤為重要。這不僅有助於減少金融消費糾紛、預防金融犯罪及保護消費者權益，更能提高全民金融素養、減少貧富差距，進而提升全民福祉。

為此，金管會依據「金融知識普及工作第六期推動計畫(110年至112年)」，自110年11月起辦理「翻轉金融教育優良教案及推廣績優案件甄選暨表揚」，以提升金融教育之學習效果，在過去的活動中，見證了來自金融周邊單位許多出色金融教育推廣計畫，這些計畫結合了多元的教學方式，以及創新的教學內容，透過互動、趣味、易懂的方式，讓金融知識深入人心。

為鼓勵各界資源投入金融教育推廣工作，於今年擴大舉辦「112年度金融教育優良案件甄選活動」，參與對象由原本之金融周邊單位，開放金融機構及金融同業公會參與，金管會期許透過金融機構的參與，推動金融教育的普及。

而參與此活動的金融機構、金融周邊單位及金融同業公會可以透過推動金融教育，建立與客戶、用戶、公眾之間更緊密的連結，增進彼此的信任與理解。其次，提供優質的金融教育將幫助民眾擁有更正確的金融消費觀念，減少因金融知識不足而產生的風險和疑慮，有助於降低金融市場的不確定性。同時，提高全民金融素養，也將促進更穩健且可持續的經濟發展，降低金融風險，締造更繁榮的社會。

112年度金融教育優良案件甄選活動繳交報名資料至七月31日止，頒獎典禮預計九月中旬辦理，歡迎各金融機構、金融周邊單位及金融同業公會與會。

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