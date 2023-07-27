落實普惠金融目標 金管會推動金融教育優良案件甄選活動

金融監督管理委員會（金管會）積極推動金融知識普及工作，為提升全民金融素養不遺餘力，特於今年度舉辦「112年度金融教育優良案件甄選活動」，鼓勵各金融機構、金融周邊單位及金融同業公會參與甄選，並分享推動金融教育的卓越成效，以共同努力落實普惠金融的目標，提高金融素養，造福全體民眾。

金融知識在現代社會中扮演著關鍵的角色，對於個人和家庭的財務決策至關重要。具備正確的金融消費與借貸觀念不僅可以預防金融糾紛與犯罪，更能促進財富均衡分配，推動社會經濟的持續發展。因此，金管會積極著手推動金融教育，透過優良教案及推廣績優案件的甄選與表揚，鼓勵金融機構共同參與，攜手實踐普惠金融的使命。

透過這個活動推廣，金管會期許能凝聚更多金融機構的智慧與創意，運用多元化的教學手法，推動金融知識普及化；各金融機構、金融周邊單位及金融同業公會可以運用專業知識，結合互動式教學、網路科技等創新方式，使金融教育更加生動有趣，讓受眾能夠愉快學習並融會貫通。

金融教育的重要性影響著每個人的日常生活，希望藉由這次甄選活動，喚起金融機構的積極性，一同投入金融教育的推廣工作，為社會大眾提供更加豐富的金融知識資源，達到財富普惠的目的性。故此，呼籲所有金融機構積極參與金融教育優良案件的甄選活動，共同為金融教育的推廣出一份力，以普及金融知識、增進全民金融素養，並為建立更加穩健的金融體系和繁榮社會貢獻自己的一份心力。

112年度金融教育優良案件甄選活動繳交報名資料至七月31日止，頒獎典禮預計九月中旬辦理，歡迎各金融機構、金融周邊單位及金融同業公會參與。

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