台灣CFP® 領證人數居全球之冠 年成長比率達到16.9%

FPAT新任理事長黃崇哲：三大主軸培育台灣高資產管理市場的專業人才

臺灣理財顧問認證協會（以下簡稱FPAT）於7月26 日舉辦「2023年CFP®與AFP授證典禮」，而新接任FPAT理事長的黃崇哲致詞時指出，FPAT發展策略將有三大主軸，第一，FPAT與持證人將持續強化連結，增加互動，讓持證人的價值被看見；其二，形塑台灣投資市場話的專業領導地位，如與各大公協會舉辦WIW世界投資者週聯合論壇，建立持證者專業品牌形象；最後，FPAT將透過國際參與，如參與總會業務、並與其他國家共同辦理活動交流，讓世界看見台灣CFP®的能量。期望FPAT能建立最有效的平台，培育更多高資產管理市場的專業人才。

FPAT新任理事長黃崇哲提示以三大主軸培育台灣高資產管理人才。圖／FPAT提供

台灣CFP®認證人數突破3千人 全球CFP®成長率TOP 1

根據國際理財顧問認證總會（FPSB）於今年最新公佈，截至2022年年底，全球CFP®人數達213,002人，台灣的成長率16.9%，居全球TOP 1，同時也在今年正式突破3千人，且近三年成長率年年超過10%，在全球的評比名列前茅，足見台灣在培育金融多元跨領域專業人才的努力，尤其是銀行與保險業，積極培育CFP®與AFP新世代金融菁英，幫助高資產人士建立與執行全方面的理財計劃。

FPAT理事長黃崇哲致詞指出，目前台灣的整體CFP®有效持證人數的規模是3千人，但觀察到金融業發達的地區，CFP®持證人佔總人口密度相當高，而台灣持證人佔台灣總人口的比重來看，則還有不少的成長空間，這是FPAT可繼續努力的目標。

各大金融機構鼓勵促CFP®及AFP飛速成長

國內統計至今年上半年，多家大型金融機構紛紛實行鼓勵及補助員工報考測驗及認證的獎勵措施下，取得認證總人數來到新高，至今累計的教育訓練人次已經超過6萬5千人次，近三屆新科持證人國內新取得CFP®國際專業認證計有636人，取得AFP專業認證計有244人；此外，南山人壽積極培養CFP®及AFP顧問人才，新科持證人數居冠，中國信託商業銀行在總認證數上表現亮眼，CFP®持證人數為金融業第一，同時也在高資產客戶數、管理資產規模排名市場第一，國泰人壽共有467位CFP®及AFP持證人，為保險業最高。

後疫情時代 AI浪潮席捲 更顯理財顧問專業價值

後疫情時代，民眾生活型態改變，搭配ChatGPT展開的生成式AI浪潮，金融服務面貌將可能由「實虛整合」進一步替換，反客為主而形成「以虛帶實」，也就是實體的金融服務可能轉換為線上服務的輔助，一個專業的理財規劃顧問，除了自身專業外，也需與時俱進，本次新科持證人中，還有來自會計師、科技業等優秀人才跨界而來，顯示隨著民眾對專業理財規劃的需求提升，吸引更多元的人才加入高資產管理市場。

OECD：全球就業市場拉緊報 FPAT早已布局

經濟合作暨發展組織（OECD）於本月最新「2023年就業展望」報告指出，預測人工智慧（AI）帶來的革命，以各成員國的就業市場平均值來看，有高達27％職務面臨被淘汰的風險最高，因此，具有專業的CFP®（CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®）國際理財規劃顧問，與AFP（Associate Financial Planner）理財規劃顧問，更能在這浪潮中脫穎而出；FPAT提供完善講座與課程輔導（包含與各大教育訓練機構合作)、持證人查詢2.0系統建立、持證人社群交流群（國際研究群組、多媒體社群等多元義工社群）等一系列成熟的運作，幫助持證人提升專業能力，培養優質的服務品質。

參與國際 讓世界看到台灣CFP®的能量

FPSB國際理財顧問認證總會自2019年已將理財規劃書納入CFP®認證範圍內，目前美、加、中國大陸等都已經納入教育訓練，這三年台灣也持續舉辦「理財規劃書競賽」鼓勵持證人參與，今年結合「世界理財規劃日WFPD」擴大舉辦，並創立「FPAT的理規世界」LINE群組，邀請業界專業輔導老師為參賽者們進行輔導；10/2~10/6還有由FPAT聯合十大機構舉辦的「2023年世界投資者週聯合論壇」，將邀請重量級金融專家學者進行演講與談。