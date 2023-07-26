美利達TBV環法賽車隊戰績亮眼 車隊版選手車搶手急趕工

歷經長達21天3406公里競逐的環法自行車賽已圓滿落幕，今年賽程特別扣人心弦、高潮迭起，國內自行車大廠美利達公司（9914）所屬的TBV巴林.勝利車隊總計摘下3個單站冠軍、團隊總排名第4、個人總排第6名等佳績，成為戰果最豐碩的隊伍之一。

今年的環法賽，美利達特別為TBV隊選手打造了外觀有別以往的選手車，其珍珠白的美工塗裝具有中東巴林島國的地方特色，顯得格外吸睛。此外，值得一提的是，這次為TBV隊摘下第3座環法賽單站冠軍的猛將Matej Mohoric（馬鐵.莫赫里奇）賽後接受媒體採訪時真情流露，幾乎難以承受的巨大身心煎熬，娓娓道出所有參賽選手的心聲，真性情激發共鳴，感動全球無數車迷。

也由於訴求激發共鳴，加上戰績優異的加持，美利達TBV環法賽車隊版選手車的市場詢問度暴增，造成高單價的車隊版選手車車架組早已供不應求，為此，美利達公司副總經理鄭文祥表示，日前已緊急追加訂單趕製生產中，預計九月起可陸續上市供貨。

衝刺選手的利器，美利達空氣動力型的2023環法賽選手車REACTO（銳克多)。圖／美利達提供

爬坡性能超強、低風阻，美利達全能型的2023環法賽選手車SCULTURA（斯特拉）。圖／美利達提供

美利達此次推出與選手車一模一樣具有特殊塗裝的美利達2023環法車隊版車架組有兩種款式，包括空氣動力型的REACTO（銳克多，不含零件的車架組建議售價10.5萬元），以及爬坡性能超強的SCULTURA（斯特拉，不含零件的車架組建議售價9.5萬元）。