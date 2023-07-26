創金融業首例 中信銀行完成VMware雲端災備技術架構驗證

提升中信銀行雲端災備架構的靈活與彈性，展現企業永續經營韌性

中國信託商業銀行（中信銀行）在今年6月初進行全行資訊系統災備演練時，順利完成台灣金融業首次的VMware雲端災備解決方案VMware Cloud Disaster Recovery（以下稱VCDR）技術架構驗證，本次架構驗證評估可縮短80％的災備系統切換時間。隨著監理法規的持續開放，中信銀行將可逐步把VCDR整合至「營運不中斷計畫」（Business Continuity Planning）中，提升資訊服務韌性與彈性，確保全年無休提供消費者穩健且安全的金融服務品質，成為中信銀行永續經營的主要戰略優勢之一。

中國信託金控科技長賈景光表示：「推動金融上雲以加速數位轉型是中信銀行打造數位銀行，建構全新資訊協作新生態的重要策略。在依循合規且確保資安防護的前提下，以多方應用為出發點進行技術驗證，從科技、流程、人才等三大要素推動數位轉型發展，為下一波的數位轉型累積所需的技術能量，透過雲端科技優化金融服務搶占市場先機，為中信銀行的客戶提供創新、穩健的金融服務。」

中信銀行資訊管理處處長杜慧如表示：「中信銀行透過整合前沿技術與金融服務，持續推動金融服務現代化滿足湧現的數位服務需求，從導入軟體定義的資料中心（software-defined data center）到建置企業私有雲、加速應用開發現代化，不斷優化系統的資源效率、敏捷彈性、及安全穩定，善用創新科技發揮IT價值。此次中信銀行完成雲端災備技術架構驗證，不僅在混合雲的旅程立下重要的里程碑、實現中信銀行IT團隊追求創新突破的承諾，也讓資訊服務成為提升企業韌性的關鍵能力。」

VMware全球副總裁、大中華區總裁陳學智表示：「近年新冠疫情、烏俄衝突重挫經濟發展，全球政經情勢詭譎多變，我們又位處高風險地緣政治帶，企業需具備居安思危的意識及相關應對準備，以便在充滿不確定性的大環境中維持經營韌性。此次，中信銀行藉由雲端災備解決方案VCDR順利完成台灣金融業首次的雲端災備技術架構驗證，更為台灣金融產業樹立兼顧現代化數位金融需求與永續經營的良好典範。」

VCDR助中信銀行提升數位金融韌性

為迎戰數位化金融的浪潮，中信銀行多年前就以VMware Cloud Foundation（VCF）多雲平台架構打造中信私有雲，在資訊營運部完成VCDR雲端災備技術架構驗證後，更充分展現彈性、靈活且快速反應等優勢，透過公有雲災備資料儲存空間，例如VMware Cloud on AWS（VMC on AWS）環境，藉由服務水準協議（SLA）定義複寫週期、快照保留時間、資源使用方式、及災備程序等設計，滿足不同種類資訊系統的災備需求。

也因為是以公有雲作為自有資料中心的延伸，不僅可藉由HCX Network Extension機制讓應用系統IP地址不變的狀況下隨需遷移，也可因應業務需求彈性擴／縮容。若有意外突發狀況或進行年度災備演練時，即可依照自動化的VCDR災備復原計畫（Disaster Recovery Plan, DRP）啟動雲端災備環境。

打造靈活、彈性、高效的數位金融服務環境

完成雲端災備技術驗證是中信銀行持續提升數位金融經營韌性的重要里程碑，展現四大優勢：

提升災備中心選址的彈性，降低系統維運的複雜度：由於VCDR是多雲、混合雲的環境，因此中信銀行對災備資料中心的選址範圍，從台灣本地乃至於全球公有雲資料中心都可依需求選擇，若台灣發生大範圍的意外災害，位於海外的災備資料中心仍可持續運作不受影響。此外，傳統災備維運涉及複雜的各種硬體整合、基礎設備的維護、以及重要相關廠商的溝通，管理起來消耗人力，導入VCDR後則可將繁雜的事務性工作委由雲端廠商代管，中信銀行僅需要專注於控管服務品質，讓雲端災備程序更加靈活、彈性、且可快速反應。

降低建置雲端災備架構的整體成本：VMware雲端災備解決方案VCDR以公有雲作為災備資料的儲存環境，能以彈性且靈活地配合中信銀行的業務需求做到「隨取即用」（Pay as you go），例如在不啟動備援的狀態下，僅需支付儲存空間及最小運算資源費用，進而降低建置災備資料中心所需的場地租金、軟硬體裝置採購、並且節省人力維運的成本。

大幅提升復原時間目標（Recovery Time Objective）：中信銀行6月初架構驗證中災備切換時間評估可縮短80％，實現以分鐘為單位的復原時間目標。VCDR中的公有雲資源均為標準化且採取與地端企業私有雲中相同的軟體定義架構，所有程序皆可透過自動化的方式完成並同步驗證，大幅縮短災備系統切換造成的業務中斷時間。

提升系統恢復的精細度，帶入更多災備場景提升建置效益：有別於傳統災備傳統方式必須以全資料中心或全系統為單位進行災備切換，導入VCDR雲端災備解決方案不僅能以更細顆粒度的單一主機、資料目錄或資料檔案為單位，縮短中信銀行系統與資料恢復的時間；若有突發狀況造成部分主中心系統或資料遭損毀，即可在最快時間內恢復所需的系統或資料，發揮系統災備建設的最大效益。

中信銀行秉持「以客為本數位轉型新思維」的策略，藉由VMware VCF、VCDR等多雲平台，打造可無縫遷移的彈性高效環境，以期在滿足現代化數位金融的需求，並持續提升金融業務永續經營且強化數位金融韌性的目標。