新光銀行實踐永續目標 獲雙獎肯定

由台灣永續能源研究基金會所舉辦第三屆「台灣永續行動獎」，日前盛大舉辦頒獎典禮，新光銀行連續三年展現聯合國永續發展目標（SDGs）成果，該屆以「多元金融教育同理思維」（SDG04）及「綠色金融領導品牌」（SDG08）雙獲銀獎殊榮，由副總經理郭文香代表出席受獎，顯示新光銀行實踐永續目標再獲外界肯定。

新光銀行致力發揮金融核心職能，以提升全齡金融理財素養為目標，攜手社會企業團體與企業志工，以多元面向開展不同的金融教育方案；包括「新光校園銀行計劃」透過設計校園貨幣流程機制，讓學童於校園內親身參與「賺錢、消費、儲蓄」等財務規劃的過程；全國首創「VR虛擬實境普惠金融教學系統」由新光內部自行研發，學童能夠透過VR體驗銀行服務；「同理心金融教育」則培訓身障者成為金融教育講師，結合身障講師自身經歷分享，使偏鄉學童同時提升「同理心」及「金融教育」。

新光銀行表示，為深化客群經營，與顧客及社會建立良好的三方共贏關係，從數據驅動出發打造綠色金融領導品牌，透過「綠色理財」及「綠色微企貸」的行動方案深化顧客對於綠色金融的重視與認同。新商業模式以AI 嵌入業務結合ESG主題基金的「綠色理財」，不但可以強化金融弱勢族群的金融知識，獲得完整的財務規劃建議，同時降低顧客資產管理的門檻。

此外，新光銀行為扶植微型企業發展，鼓勵微型企業投身ESG，發展出「綠色微企貸」，透過銀行的影響力鼓勵微型企業及其顧客共同參與承擔社會責任，進而幫助微型企業進一步實現永續經營，成為綠色金融品牌領導的推動者。 未來新光銀行持續攜手顧客、企業及合作單位，運用其核心能力關懷社會，秉持新光金控「低碳」、「創新」、「共好」的永續價值，實現永續發展的各項目標，提供更優質的全方位金融服務，發揮企業永續價值。