年底會再升息？ 通膨把錢吃掉了 貸款族要注意

根據「聯準會（Fed）傳聲筒」之稱的《華爾街日報》（WSJ）記者 Nick Timiraos於14日撰文表示，Fed 月底升息1碼大勢已定，貨幣政策會議上可能爭論的點是在何種情況下，9月或秋季需要再次升息。

根據報導指出，Timiraos表示，許多 Fed 官員在最近的講話和採訪中表示，他們支持繼續升息1碼，將聯邦基金利率提升至22年來的最高水準。

目前根據台灣主計總處公布薪資統計，今年前5月的實質總薪資年減0.81%，是近7年來首次負成長；同時卻有求職網數據顯示，下半年勞資對景氣比較樂觀，有一半左右企業考慮加薪，創下四年新高。恆生金融股份有限公司創辦人林秀錞直言，消費者物價指數不斷往上漲，通貨膨脹才是造成實質總薪資負成長的主要原因。

近年來理財觀念漸漸在轉變，以往努力賺錢把錢存銀行的做法，在物價不斷上漲的狀況下，銀行存款利息被通膨的漲幅吃掉，更產生錢「越存越薄」的慘況。林秀錞指出，近期許多銀行紛紛推出高利率活存的優惠，就是為了要刺激民眾開立數位帳戶並鼓勵存款，有的銀行甚至推出理財型態的貸款方案，讓民眾有更多的資金用途，若要讓金錢發揮最大效益，勢必要調整理財、投資的觀念。

負債轉資產 房屋貸款具有投資優勢

許多民眾有貸款，但對於用房屋貸款來做投資，是逐漸被大眾接受的「負債轉資產」的觀念，但會不會投資沒獲利，反倒欠下一屁股債呢？林秀錞說明，民眾在投資前，都需要先了解自己投資項目的獲利狀況與所需承擔的風險，如果是用貸款的資金來做投資，除了需要有穩定的現金流與心理素質，更要了解自己投資所帶來的利潤與貸款的利率相比是否划算，且因為房屋貸款具有額度高、利率低、還款年限長等優勢，大多數人會用房貸的資金來做投資，降低風險與壓力。

投資其實有賺有賠，如果有理財或是貸款相關的疑問，恆生金融科技股份有限公司旗下的TW-EZloan台灣簡單貸，在業界有10年的貸款經驗，更在房屋貸款、二胎房貸等方案上成功協助許多民眾成功申辦，如果想了解相關資訊的民眾，可以先做免費諮詢與評估鑑價，或是直接撥打台灣簡單貸免付費專線:0800-808991。