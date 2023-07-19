LINE Bank創新快金融平台 為全台2,100萬國人打造開放金融快捷入口

LINE Bank開業屆滿兩週年，今（19）日舉辦平台策略暨聯名卡記者會，宣布打造「LINE Bank快金融平台」，整合Fast、Fintech、Financial Hub三個F策略思維，以LINE Bank帳戶為基礎，是LINE上唯一一個實名銀行服務。在LINE Bank開戶等於日後可以暢行於LINE Bank快金融平台之中，盡情輕鬆透過平台來串聯金融服務。LINE Bank透過提供開放式一站購足的選擇，讓用戶可以自由選擇自己所需要的服務，減少用戶辦理金融服務的時間成本，讓用戶都能更專注地享受生活，讓傳統印象中繁瑣的金融服務變得更簡單。

「LINE Bank快金融平台」唯一整合具有豐富資源與用戶群體的LINE生態圈，基於開放平台、服務匯集、用戶優先、夥伴共贏的核心思考，開放多強夥伴加入，透過創新技術串接，與各界金融、非金融業頂尖夥伴們的多強聯手，讓用戶得以享受豐富、多元的金融服務，如保險、聯名信用卡、證券交割、生活支付、分期信貸，以及未來將推出的多元理財服務等。LINE Bank將成為用戶最難以忽視的金融服務整合入口，用戶在LINE上可一站享有安全、多元、便利的金融選擇，也與合作夥伴再創全新服務模式，一起共榮共好！

LINE Bank 董事長黃仁埈表示：「過去，金融服務申辦相當繁瑣並且需要等待，但是現在，全球MZ世代正在驅動變革，金融將朝向簡單快速的方向發展，LINE Bank快金融平台策略的提出，揭示我們正更加努力地拓展自己的生態系，讓客戶可以自由選擇自己需要的產品和服務。透過LINE Bank快金融平台所提供豐富、便利的金融服務，申辦和體驗金融服務將更加省心、省力，是用戶一站式金融服務的絕佳選擇。」

LINE Bank總經理黃以孟表示：「LINE Bank自開行以來一直以不斷自我勉勵、追求創新，我們很高興宣布LINE Bank快金融平台策略作為未來策略方向，這意味著LINE Bank不僅僅是一間銀行，更是通往金融服務的超快捷徑，透過提供各式金融產品與服務，整合各類金融資訊，讓用戶快速隨點、隨看、隨取所需的金融服務。同時，隨著帳戶綁定、卡片綁定、聯名信用卡、網路投保、證券交割，及未來多元理財服務在快金融平台上拓展，LINE Bank透過和金融、非金融頂尖夥伴合作，期待讓新世代用戶更快取得服務、更快完成服務，在快金融平台豐富的生態圈當中滿足用戶的數位金融需求。」

整合LINE錢包 LINE Bank快金融平台打通任督二脈 打造便利金融服務入口

LINE Bank是開在LINE上的純網路銀行，得以提供行動與線上金融服務給LINE生態圈數位原生用戶，是LINE生態系當中，唯一擁有用戶實名驗證的銀行服務平台，截至6月底LINE Bank用戶成長至157萬，為純網銀第一。因應用戶的需求，LINE與LINE Bank服務連結不斷深化，2022年下半年更能在LINE錢包頁面上即時讀取帳戶餘額與點擊轉帳快捷鍵，提高LINE與LINE Bank用戶使用金融服務的便利性。期待未來快金融平台藉由與LINE生態圈深化合作，能發揮綜效，帶給用戶更流暢的使用體驗。

LINE台灣執行長陳立人表示：「LINE的每月活躍用戶超過 2100萬，連結著用戶的家人與朋友，生活與工作，更以通訊為基礎，開展LINE生態系的多元服務。在LINE通訊軟體中的錢包頁面，提供了金融科技服務與生活消費資訊，當中所串接的LINE Bank服務，透過開立LINE Bank帳戶及安全登入機制，讓所有LINE用戶都可透過LINE，就能認識並快速使用LINE Bank相關功能。LINE Bank所提供的服務與創新服務體驗，在LINE生態圈扮演極為重要的角色。」

聯名信用卡、證券交割帳戶全新推出 落實快金融平台理念 開創金融服務新紀元

LINE Bank快金融平台以最新推出的聯名信用卡為先行服務，積極與夥伴合作共享廣大LINE生態圈資源，不限與單一夥伴合作，反而提供消費者不只一種選擇，讓用戶獲得更多超值服務，也開啟對於開放金融平台的無限想像。今年7月10日推出的「LINE Bank聯名信用卡」，由LINE Bank 攜手聯邦銀行、渣打銀行合作推出讓消費者可以獲得2家發卡銀行和LINE Bank同時提供的雙倍服務和優惠。除了每張聯名卡皆可享有的國內消費2%、海外消費不限國家3%、繳保費1%，且現金回饋無上限以外，如果同時擁有兩張聯名信用卡，最高賺NT$2,600等值好禮，讓所有好禮再DOUBLE！（詳情請見活動網頁）

聯邦銀行總經理許維文表示：「聯邦銀行擁有豐富的發卡經驗，近期推出的信用卡皆在市場掀起熱度，LINE Bank擁有157萬客戶，且LINE的生活圈有2,100萬用戶，這次我們攜手LINE Bank在平台基礎上共同合作，提供用戶『雙重』優惠和『雙重』服務，結合市場喜愛的LINE Bank IP授權（熊大、兔兔、莎莉）卡面，預計再創一波市場討論度。」

渣打國際商業銀行台灣消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人邢保利表示，「創新數位金融服務與建立雙贏的夥伴關係是渣打銀行消費金融重要策略之一，這次與LINE Bank共同發行聯名卡，不僅深化雙方的策略合作關係，亦希望透過LINE廣大的生態圈，開拓多元通路與多樣客群，提供客戶更便捷的數位金融服務與優質體驗。」



Visa 台灣總經理趙麗芳表示：「Visa 很榮幸能與 LINE Bank 繼簽帳金融卡後再次合作，更攜手聯邦銀行共同推出台灣首張純網銀聯名信用卡。Visa希望透過不斷創新數位場景，深化純網銀服務廣度與消費者黏著度，期待與客戶夥伴們打造的全方位金融服務上市成功，齊力拓展數位經濟圈。」

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示：「萬事達卡調查發現台灣近三成民眾每日使用網銀服務，超過六成以上的新興富裕族群（emerging affluent）在乎數位金融服務的使用體驗。本次萬事達卡與渣打、LINE Bank共同打造聯名卡，精心呈獻海外消費滿額贈、Agoda全球訂房平台與星級酒店住宿餐飲優惠，要讓持卡人享受尊榮無憂支付體驗！」

八成五客戶期待帳戶能有投資理財功能 LINE Bank推出證券交割帳戶滿足客戶需求

根據LINE Bank針對客戶進行投資理財習慣的調查，近八成五的用戶表示期待帳戶能有投資理財功能，更有七成二客戶表示願意設定LINE Bank帳戶為證券交割戶。為了實際上滿足客戶證券投資的需求，LINE Bank七月攜手富邦證券推出LINE Bank證券交割帳戶，作為國內第一家與證券公司合作證券交割的純網銀，LINE Bank讓用戶最快3分鐘即可完成證券交割開戶及證券戶「線上」申辦，24小時都可以在LINE上輕鬆登入LINE Bank，並且於主帳戶頁面管理資金及申辦各項服務，體驗順暢的線上證券交割開戶流程（詳情請見活動頁面）。



富邦證券董事長程明乾表示：「富邦證券很榮幸此次能與LINE Bank攜手合作，成為LINE金融生態圈的券商先行者。在純網銀業者中，LINE Bank以高市佔及用戶活躍度著稱，尤其致力於年輕族群的經營。富邦證券近年也持續『連線』年輕族群，雙方經營理念與目標一致，未來將共同推進數位金融服務，落實普惠金融。」

目前LINE Bank快金融平台上已提供轉帳、帳戶綁定、快點卡綁定、股票交割帳戶、即時給點、分期信貸、循環信貸、聯名信用卡、網路投保等多項服務，未來將推出財富管理相關產品，例如多元理財、外匯服務等，後續也將與AFTEE先享後付、計程車叫車服務LINE TAXI 進行串接合作，擴大生活服務範圍。LINE Bank站在獨特的基礎上，結合LINE平台資源，快金融平台將做為未來發展的方向，縮短消費者與金融服務的距離，讓生活更加簡單。