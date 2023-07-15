台灣櫻花響應「減廢」 牽手荒野協會一起淨溪愛地球

國內廚衛產業龍頭台灣櫻花（9911）為推動環境永續經營，實踐領導品牌的企業社會責任，多年來致力於自然環境的關懷，今天（15日）特別與荒野保護協會台中分會共同舉辦「一日淨溪」活動，由台灣櫻花總經理李惠恂親自率領企業員工與眷屬共同參與活動，以「淨溪護台中，減廢愛地球」為號召，邀請櫻花人擔任一日志工，為守護環境打拼。

台灣櫻花志工們耗時4小時努力減廢，總計清除垃圾量多達291公斤。圖／台灣櫻花提供

今天在飆破36度的高溫下，櫻花人不減熱情親身「減廢」，更有意義的是大家發動全家大小共同參與，這種人溺己溺的觀念，將更有助於台灣櫻花持續實踐ESG永續經營目標。

荒野保護協會台中分會分會長謝國發（圖右）代表荒野協會頒發感謝狀給台灣櫻花總經理李惠恂（圖左)。圖／台灣櫻花提供

此次淨溪活動會以「筏子溪」做為「減廢」標的，主要是讓眾人了解日常生活中，垃圾可能從上流就產生累積問題，而且筏子溪是少數流過都市充滿生命力的溪流，雖蘊含豐富生態，但同樣存在著垃圾汙染的困擾，因此，在活動行前規劃時，台灣櫻花直接對全體員工呼籲自備手套、二手環保袋、環保杯，絕不使用一次即廢棄的物品，也鼓勵搭乘大眾運輸工具，半日活動下來，「減廢」又清淨溪流積累已久的垃圾，實現了台灣櫻花想守護環境的精神與美意。

今天的淨溪活動從上午9點開始，耗時近4小時，經由200位櫻花人在大太陽高溫下努力「撿」廢，終於合力移除了筏子溪台灣大道河段291公斤的可觀垃圾量，其中占比最多的是塑膠類，讓所有參與者意識到原來日常生活中製造出的垃圾，隨意丟棄後容易造成生態環境的嚴重負擔。

台灣櫻花期盼透過身體力行的「體驗」，藉由櫻花人的精神喚起所有人重視環境保護的意識，以此為契機，鼓勵國人盡量使用二手物品，減少垃圾來達到減廢的效果，為在地生態的多樣性盡份心力，響應台灣櫻花「美好居家生活的創造者」的新企業願景，共創美好生活、守護幸福家園。