公勝保經：社會新鮮人確認收支狀況 善用保單打造未來防護網

畢業季過後，新鮮人陸續投入職場。根據勞動部公布「111年初任人員薪資統計結果」顯示指出，2022年新鮮人起薪平均為34,000元，約1/4人口（24％）起薪只有基本工資26,400元，而社會新鮮人面對可支配所得有限，以及物價飛漲的壓力，初入職場的第一份薪水該如何規畫？專家建議須確認收支現況與現金流量，善用保險規畫來轉嫁風險，讓社會新鮮人也能輕鬆理財，做好資金配置。

公勝財顧資深顧問張家豪指出，社會新鮮人領到薪水後，須考量每個月該付的責任、未來成長資金，盤點個人風險承受度，建構保險保障，為自己打造完善防護網。收入可分三部分運用：如存款可累積資金，預備金則包含生活開銷、房租等基本支出、遭遇突發狀況的緊急預備金，以及進修費用可充實工作領域相關知識與技能，為更進一步的職涯發展作萬全準備。

社會新鮮人根據個人收入規畫支出與儲蓄後，再運用保險來作風險管理。剛踏入社會的新鮮人大多數的保單為父母在年幼時協助投保，因此首先檢視手上已有保險保障是否適用與足夠。依據損害補償原則，考量風險發生時的經濟負擔，如何利用保險降低損害，掌握「先保大再保小」、「先求現在再看未來」原則進行投保。

至於多數社會新鮮人收入預算有限情況下，公勝保經資深行銷總監劉家宏建議，不妨優先入手具有低保費、高保障定期險商品，如實支實付醫療險、意外險等，建構好基本保障可無後顧之憂實現夢想，日後再依自身需求與經濟能力補強，也要提醒自己面對不可預知的未來，隨時做好事前風險管理的準備。

補足基本保障後，評估人生各階段風險面向，持續補強保障缺口。現今重大傷病逐漸年輕化，面對療程長、可觀醫療費用，或需要長期治療、無法工作情況下，對年輕患者更是一筆龐大經濟負擔，因此須預先做準備。劉家宏指出，重大傷病險是涵蓋保障範圍很廣，屬於「一整筆理賠金」可彈性運用，若工作一段時間後有餘錢，可再搭配癌症險，做相對應的風險轉移。

未來隨著工作經驗累積、年資增加或結婚生子，邁入下一個人生階段後，張家豪提醒民眾記得要定期檢視保單，已婚者可規畫定期壽險、遞減型壽險，把錢留給想照顧的家人；單身者可參考安養信託或異地監護信託等，為自己預約有品質、有尊嚴的樂活人生，逐步建構更完整的保障防護網。