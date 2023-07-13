遠信資融提供結帳付款一機搞定行動支付服務 7月21日參加國際重型機車展帶動買氣增加業績

為實踐有消費需求的地方就有遠信月付大人免卡支付服務的目標，新光合纖集團旗下的遠信資融推出「結帳付款一機搞定」行動支付服務，廣受消費大眾好評。該公司7月21日至7月23日將在南港展覽館二館登場的2023國際重型機車展W區05攤位提供現場民眾「結帳付款一機搞定」的行動支付服務，提供消費者在付款工具上有多一種全新的選擇，帶動買氣及業績的成長。

遠信資融6月30日首度參加第24屆台北國際電腦多媒體展，現場除讓參展民眾到月付大人攤位打卡就能獲得環保袋與手機架精美贈品的活動外，更提供消費者使用月付大人結帳付款，即能享有3期零利率優惠，大幅降低消費者付款壓力、提高消費意願。參展期間吸引眾多人潮蒞臨攤位參加活動及詢問APP使用方式，成功提高月付大人免卡支付APP品牌行銷機會，完成參展目標且成果豐碩

遠信資融7月21日至23日在南港展覽館二館登場的2023國際重型機車展W區05攤位大力推廣遠信月付大人免卡支付APP。圖／業者提供

遠信月付大人免卡支付APP具備「先買後付」、「無卡分期」與「行動支付」三大功能，消費者不需擁有信用卡、也不需預先儲值或綁定銀行帳戶，更不用繳交年費，就能享受先消費後付款的購物便利，還能自由選擇1~60期分期還款，讓資金運用更靈活，還款更輕鬆無負擔。

遠信月付大人免卡支付APP同時擁有預審消費額度的功能，消費者只需線上填單申請，自行上傳身分證件，30分鐘通過審核後即可取得最高30萬「免卡支付消費額度」，後續購物結帳時只要打開手機APP掃描店家QRcode，就能快速完成結帳付款，而且全程無紙化，後續繳費也不需帳單，只要打開手機APP到超商出示繳費條碼就能完成掃碼繳費。

「不只是支付工具，更是店家收款的好幫手以及行動刷卡機!」遠信月付大人免卡支付APP打破POS系統需要有固定通訊線路的限制，不論是貨到付款或在戶外參展辦活動都能提供免卡支付APP收款服務，可協助店家一次完整布局線上線下商機，也可以透過API串接的方式為已有網站的店家提供多一種付款方式，讓消費者在購物車結帳時直接使用月付大人消費額度快速完成付款，提高消費者購買意願及客單價，幫助店家提升業績，搶進無卡族群千億消費商機，開啟事業新巔峰。