「公勝盃 星光FUN RUN嘉年華」10/14熱鬧開跑 里程數化為愛心捐款

公勝保經（6028）適逢30周年，始終落實「不只保險，我們分享愛」的公益理念，整合企業營運及行銷資源，近幾年推廣運動公益，從內部同仁做起，集結個人小愛化為企業大愛，鼓勵同仁參與各項公益活動，「夥伴運動，公司幫你捐款」，運動里程數化為愛心善款，一起將溫暖送給社會各角落。

公勝保經推廣國人健康理念 從內部同仁做起結合運動與公益

近年面臨疫情衝擊，凸顯健康議題的重要，公勝保經推廣健康理念並結合公益，邀集內部同仁並以「夥伴運動，公司幫你捐款」為號召，展開健行、跑步、自行車、登山、游泳等五大運動挑戰，將里程數兌換成捐款金額，自2022年起已累計捐款超過400萬元，希望同仁藉由運動讓自己更健康快樂，也讓社會更美好。

公勝保經攜手合作夥伴法國巴黎人壽共同推出「法國巴黎人壽e起健走定期壽險」，運用公勝保經GOGOBO網路投保平台投保，簡化投保流程更彈性且便利，並鼓勵民眾在規畫保障的同時，還可以加入健走行列，促進健康，輕鬆兼顧保障與健康管理。

舉辦「公勝盃 星光FUN RUN嘉年華」 路跑公里數化為公益回饋金

公勝保經去年舉辦首屆公勝馬拉松，夜跑活動結合野餐市集吸引千名跑友參與響應，今年繼續舉辦「公勝盃 星光FUN RUN嘉年華」活動，將於10月14日假新北市板橋浮洲橋下熱鬧開跑，活動延續「你跑步，公勝捐」的公益理念，跑者每跑一公里，公勝為您捐出1元，將公里數轉為公益回饋金，讓跑步不只是一項運動，更是愛的行動。

公勝保經總經理蔡聖威表示，公勝致力落實社會責任，期望影響更多民眾投入公益。此次活動邀請至善基金會、熱愛生命文教基金會、台北市失親兒福利基金會、心路基金會、芥菜種會、罕病基金會、弘道老人福利基金會、流浪貓協會等公益團體一同參與，希望公勝夥伴、親友、保戶與民眾能面對面接觸，能更加認識公勝長期陪伴支持的公益團體；除了「你跑步，公勝捐」公益回饋金捐贈外，公勝也鼓勵跑者捐出路跑晶片給現場擺攤的公益團體，號召活動參與者也能為社會盡一份心力。

「公勝盃 星光FUN RUN嘉年華」活動規畫樂團表演、愛心合作團體公益攤位與野餐市集攤位，適合全家大小攜家帶眷與毛小孩一同參與，親子同樂，享受夏夜微風！活動報名至8月10日截止，可直接查詢：ctrun.tw/1014，或掃描QRCode。