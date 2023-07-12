臺灣企銀全新官網全新改版上線 升級5大體驗

臺灣企銀官方網站全新上線，從心為您提供5大升級體驗，包含：頁面更美觀、內容更清晰、操作更簡單、資訊更好找、服務更貼心，今年6月更取得「網站無障礙」AA等級標章，讓年長者與視障朋友視障及年長者族群也能體驗完善的網路數位金融服務！

臺灣企銀表示，為打造更友善用戶及全新感受，耗時近2年的規劃與開發，期間經歷跨部門的廣泛討論與協作，並首次導入用戶研究，透過目標族群的深度訪談與洞察，使得網站服務與功能都更貼近用戶需求。

臺灣企銀全新官網包含6大特色：清晰便捷的資訊架構、活潑清晰的介面風格、易讀易找的響應設計、貼心有感的雲端櫃台、整合優惠的策展櫥窗及普惠友善的全站無障礙。網站視覺加入圓弧波浪、導圓角及該行數位吉祥物Hokii福企鵝等新潮元素，為品牌注入活潑生動的新感受，並採用RWD (Responsive Web Design) 響應式網頁設計，客戶使用桌機、平板或手機等不同裝置，都能以最適頁面尺寸呈現各項產品內容，方便快速查詢所需資訊。

該行官網特別設立「雲端櫃台｣，匯聚多元線上數位業務可一站式申辦完成，即時滿足客戶的金融需求，並以人生階段打造主題式策展櫥窗，幫助客戶探索適合自己的金融商品與優惠。全站的使用者介面遵循網站無障礙規範(WCAG 2.1, Web Content Accessibility Guidelines) 設計與開發，營造普惠友善的金融環境。

全新官網的上線帶來更佳的貼心體驗，該行表示，未來將持續提供更便捷、流暢且愉悅的金融服務，並以貼近使用者需求的思維持續創新，打造優質數位金融生活圈。