國際創投500 Global來台選秀 14家新創有望搶進培訓營

美國知名創投公司500 Global今年7月將第三度攜手國科會臺灣科技新創基地（TTA）舉辦「500 Global Accelerator Taiwan with TTA 2023」加速計畫，創辦人暨CEO蔡李成美表示，今年將在500 Global所投資的20家新創中挑選出14家具潛力新創，進行為期一周的密集輔導訓練，透過評估和優化成長策略，向全球產業代表和企業領袖展示三個多月的加速成果，加速台灣新創企業與國際接軌。

蔡李成美表示，500 Global在台灣創立於2011年，當年就開始投資第一家台灣新創，直到2021年500 Global正式在台落地，累計十多年來投資超過70家橫跨多元領域的新創公司，包括區塊鏈、AI、電源、SaaS（軟體即服務）等，其中，SaaS領域比較特別，包括構斯網路科技、漸強賴伯股份有限公司等這些新創企業一開始業務以消費端(B2C)為主，後來轉向聚焦企業端（B2B），「這也是新創生態圈逐步向成熟的印證之一」。

蔡李成美表示，2011年台灣新創產業仍在萌芽階段，但近年台灣新創圈及創投圈逐漸崛起、成熟，就她觀察，台灣與其他國家最不一樣、最獨特的地方是擁有「強大的人才庫」，尤其是軟體工程應用人才，及很多從大學、科研單位出身的人才，這是台灣新創發展的一大優勢。 蔡李成美分析，500 Global投資的70間新創公司中有30間是在2021年所投資，主要是疫情期間的兩年中，台灣的新創圈、創投圈開始成熟，新創企業已產生很大變化，以其投資的「博歐科技」為例，他們開始不是只想做台灣的生意，而是走向國際，且有可能變成該領域的領先者。

新創企業創始人交流活動。圖／業者提供

蔡李成美指出，博歐科技是500 Global目前投資最成功的案例，這家台灣本土的區塊鏈數位資產保護新創博歐科技（CYBAVO），在去年6月被美國Fintech獨角獸Circle所併購，Circle是全球第二大穩定幣USDC發行商，這也創下台灣資安產業歷來最大一筆併購金額，為台灣軟體新創行業再添佳績。

蔡李成美表示，500 Global是博歐科技（CYBAVO）少數早期投資的機構投資人，當時博歐科技也加入500 Global的加速器，500 Global協助調整一些經營模式、整起併購也有參與。

近年來全球局勢波雲詭譎，歷經新冠肺炎疫情、俄烏戰爭、美中貿易戰、甚至ChatGPT引爆的AI熱潮等變化，許多國際大廠紛紛裁員，蔡李成美認為，市場不確定性變高，對有些新創企業來說是機會，但對有些新創來說則是威脅，他們都被迫要做出適當的改變，但唯有能對市場變化快速反應、生存下來的新創企業才是贏家。

蔡李成美表示，500 Global創立初期的願景，不只給予新創企業資金，還有更重要的。由於500 Global聚焦的都是非常早期（early stage）的新創，他們更需要的是創業輔導、教育、成功的商業模式、客戶網絡串連媒合等奧援。

蔡李成美表示，500 Global近13年來累計在全球已輔導超過5,000家新創企業，這些企業在500 Global新創生態圈中，創業家可以各自交流分享經驗、成功營運模式等，對台灣的創業家來說，500 Global不只可以協助找資金、募資、找到商業模式，也可分享在矽谷看到的許多成功模式，更可以協助他們掌握創業成功的核心關鍵。

儘管目前全球局勢處於高度不確定性，蔡李成美卻認為，現在是投入新創的最好時機，至於目前已投入的新創企業，也是一個幫客戶找出更優質的解決方案的好機會。過去一家新創企業要變成大企業需要很長的時間醞釀，但歷經這幾年全球面臨疫情、戰爭、通膨、美中科技戰等挑戰，在不穩定的時代下存活下來的新創企業更有機會茁壯成大企業。