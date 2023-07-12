遠雄自貿港區第二階段落成啟用

桃園市長張善政今（12）日上午前往大園區，出席「遠雄航空自由貿易港區第二階段啟用典禮」，張市長表示，遠雄航空自由貿易港區是桃園航空城計畫的核心，桃園航空城計畫也已揮別過去塵土飛揚的整地時代，邁入新紀元，隨著遠雄自貿港區第二階段的啟用，兩者將相得益彰，把台灣經濟帶向不同層次，市府與中央會一同努力，讓桃園成為台灣經濟發展最重要的翅膀，也盼將桃園航空城變成台灣最驕傲的地方。

預計可創造5,000個工作機會 帶動1.5兆進出口貿易

張善政市長致詞時提到，遠雄自貿港區二期啟用對於整個航空城的發展具有非常正面的效果，同時，目前桃園機場周邊許多工業區皆已滿載，市府正積極開闢新工業區，在意願調查階段受到產業界熱烈迴響，多表達願意進駐，期盼將桃園航空城範圍、周邊工業區及自貿港區結合，持續提升區域整體發展、創造就業機會。

行政院副院長鄭文燦表示，近年桃園機場在旅客、貨運量大幅成長後呈現新的榮景，桃園航空城計畫也在如火如荼地推動，期待遠雄自貿港區第二階段的啟用讓桃園在物流產業有更大的發展，為台灣帶來更大的國際競爭力。交通部長王國材表示，相信在第二階段啟用後，整座園區將再向前邁進，感謝遠雄公司20年來的努力，為國家經濟創造良好表現，也祝福遠雄自貿港區的營運更創佳績。



遠雄航空自由貿易港區公司董事長葉鈞耀表示，今天自貿港區第二階段營運正式啟用後，預計將再帶動5,000個就業機會、年進出口貿易額增加1.5兆元，可望延續過去動能，繼續擴大自貿港區績效，打造更優質的營運基地，實現台灣成為全球運籌中心的願景，葉董事長同時也呼籲全國相關產業及廠商把握良機儘早進駐投資。