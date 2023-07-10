臺灣企銀Hokii數位會員推六大優惠 打造數位生活小宇宙

臺灣企銀積極發展數位金融服務，全新推出「Hokii數位會員」，結合該行帳戶及行動銀行APP，將全方位的金融服務融入客戶食衣住行育樂等多元生活場景，且現在加入，還能享有消費加碼回饋及手續費折扣等六大專屬優惠權益，為消費者打造數位生活小宇宙，探索豐富的數位生活。

臺灣企銀表示，只要持有該行臺幣帳戶及網路銀行，透過該行行動銀行APP就可以輕鬆快速的成為Hokii數位會員。Hokii數位會員可享六大專屬優惠權益，包括基金申購手續費折扣優惠最低2.5折、線上信貸系統作業費優惠價2,000元、台灣Pay消費紅利點數回饋最高50%、首次申辦電子交易及基金電子對帳單並綁定LINE個人化服務再享回饋LINE POINTS 50點、外幣匯款手續費折50元以及永續生活卡國外消費加碼至最高3.5%回饋，讓客戶輕鬆享受數位金融服務，同時體驗更多元的數位生活。

為了歡慶Hokii數位會員的盛大上線，該行 LINE官方帳號即日起至7月27日限時推出免費LINE貼圖「Hokii！說出心裡話」，以貼近日常口語搭配表情活潑逗趣的Hokii貼圖，將Hokii融入民眾日常生活，打造更完整的數位生活，不論是上班、出遊，都可以輕鬆有趣的在日常當中使用！

Hokii數位品牌以客戶需求為出發點，秉持「enjoy your e-life」核心價值，繼「Hokii數位帳戶」提供高利活存、跨提跨轉免手續費等諸多優惠，現在更推出數位會員機制，為客戶創造流暢的數位金融體驗。該行亦推出「Wi-Fi安全偵測」、「夜間鎖」、「跨境鎖」及「APP資安防護健診」等資安創新功能，為客戶提供更加便捷、安全、智慧的金融服務體驗。