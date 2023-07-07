臺灣企銀結盟悠遊付 推帳戶連結優惠最高送150元

臺灣企銀積極深入打造支付金融生活圈，首度與悠遊付結盟推出帳戶連結與消費功能，合作舉辦「行動支付隨時Go！遊來遊企樂悠悠」活動，民眾只要透過悠遊付綁定臺灣企銀存款帳戶，除了可享受悠遊付便利的付款、儲值及提領體驗，最高還可享150元悠遊付儲值金！

自今（112)年7月10日起至9月30日止，悠遊付會員成功綁定臺灣企銀存款帳戶，單筆消費滿100元，即享100元悠遊付儲值金，若於活動期間使用新開立Hokii數位存款帳戶消費，新戶再加碼50元悠遊付儲值金，每人最高可得150元悠遊付儲值金，限量5,000名送完為止，要搶要快!

悠遊付其合作通路涵蓋連鎖四大超商、電商MOMO購物網及餐飲百貨業等，讓用戶從實體商店到網路通路皆可享受便利的數位支付服務!臺灣企銀目前已與台灣Pay、一卡通Money、街口支付、icash Pay、全盈+pay、全支付及悠遊付等業者推出帳戶連結服務，積極建構環繞客戶的支付金融場景。

該行表示，未來將持續與更多電子支付業者合作，並致力發展金融科技及佈局專利技術，今年已取得7件新型專利。未來臺灣企銀將持續重視客戶需求，提供更優質便捷的數位金融服務。