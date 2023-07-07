施羅德投信提「三全」永續投資法 全綠電、全市值與全布局

近兩年通膨高漲，資本市場劇烈震盪，研究影響國人退休理財規劃，波動小、能帶來穩定現金流的基金，成為投資人主要考量的理財規劃選擇。根據最新出爐，由政大商學院金融研究中心楊曉文教授合作之「2023施羅德退休理財暨永續(SDGs)投資大調查」顯示，銀行定存、股票與保單，雖仍是投資人退休理財工具前三名，但使用比率皆較上次調查下滑，反倒是選擇基金作為理財工具的比率逆勢成長；其中「能源轉型投資題材」更躍升為今年首要投資主題。

施羅德投信表示，隨著企業積極投入能源轉型，墊高的營運成本也將加劇通膨，而這新興的「綠通膨」不僅侵蝕民眾資產，更對退休金理財帶來深遠的影響。能源轉型不僅是投資人未來不可錯過的投資主題，更是力抗綠通膨危機的策略。因此建議投資人可進行全綠電、全市值與全布局的「三全」投資配置，從趨勢、產業到標的，由上到下網羅能源轉型所有投資範疇，進而打造完美的退休生活。

高通膨影響下，投資人更重視落袋為安

根據「2023施羅德退休理財暨永續(SDGs)投資大調查」顯示，楊曉文教授指出：「銀行儲蓄或定存」、「股票」與「保單」雖仍佔據最多人使用的退休理財工具前三名，但比例皆較上次調查下滑1至3個百分點不等，至於選擇使用「基金」作為退休理財工具的比重，不僅持續超過5成，且逆勢微揚，其中又以中壯年(40歲以上)族群比重較多。

這凸顯出，受近年高通膨影響，銀行儲蓄或定存報酬率落後通膨成長率，而股票受資本市場波動劇烈影響，報酬率也受波及，多數民眾更擔心退休金無法支應退休生活所需。根據調查指出，投資人對退休後穩定現金流的渴求，較上次調查多出逾7個百分點(63.7% VS 56.2%)，其中又以30至39歲的年輕族群(70.6%)最為擔心。

另外，根據調查指出，近兩年以「基金」為退休理財工具者皆超過五成，又以「定期定額扣款」(93.7%)與「單筆申購」(81.4%)方式最多；而採取新型態的「機器人理財」也接近三成(29.6%) 。值得一提的是，六成以上基金投資者選擇基金時最重視基金報酬率排名與投資標的永續發展潛力，顯示績效表現仍然是選擇基金標的關鍵。

七成投資人願意進行永續投資，正確認知仍有待加強

根據調查顯示，楊曉文教授指出：無論是為了一般投資理財或退休準備，都有七成理財規劃者未來兩年願意進行永續投資，且相較於永續投資商品的績效表現，投資人更重視永續商品的相關價值，其中尤重促進人們的健康生活與福祉。不過，調查也發現，有近五成受訪者不確定永續投資是否「是慈善的一種作法」，另約四成四還表示同意，顯示仍有待加強宣導對永續投資的正確認知。

逾7成投資人在尚未提供相關說明的前提下，沒有聽過永續投資或只聽過名詞。資料來源：2023年施羅德退休理財暨永續(SDGs)投資大調查

投資人未來有意願進行永續投資者偏好的前三投資主題為能源轉型(零碳排)、健康創新醫療、與糧食和水資源。然而，目前僅約四分之一投資人已開始進行永續投資，其中永續投資的投資金額平均占整體投資金額近兩成。至於目前沒有或從未進行永續投資的原因，主因是不了解永續投資以及不知道有哪些永續投資產品，顯示仍有必要加強對永續投資的認識與相關產品的宣導。

「三全配置」，打造永續與報酬兼具的投資組合

施羅德投信表示，在政府政策積極推動、產業投入，消費需求日增下，能源轉型主題基金是未來趨勢，且能源轉型的報酬率相對優異，潔淨能源3年報酬率來到79.00％，遠勝過全球股市的41.09％，代表能源轉型不僅是投資人未來不可錯過的投資主題，更是力抗綠通膨危機的策略。因此不少投資管理公司紛紛推出與能源轉型有關的主題式基金，如施羅德投資集團的「施羅德(環)環球能源轉型股票基金」，透過基金的「三全配置」，貼近國際ESG投資趨勢。

首先是「零碳排 全綠電」，鎖定零碳和低碳的再生能源綠電企業，與全球朝向2050年零碳未來的趨勢連結；再者是「大中小 全市值」，布局產業龍頭大型股，享有競爭優勢和進入高門檻障礙，但也不錯過關鍵零組件創新中小型利基股，掌握未來高成長性。最後是「上下游 全布局」，依據能源轉型上下游和次產業細分類動態配置，是國內唯一布局MSCI另類能源指數的境外基金。

此外，「施羅德(環)環球能源轉型股票基金」投資範疇包含了再生能源、傳輸與配電、能源儲存、氫能、潔淨運輸等能源轉型主題，也把相關的產業鏈都納入，例如再生能源鎖定再生能源設備與再生能源營運發電等產業鏈，以設備端來說，則聚焦於風電設備與太陽能設備；至於大家都很關心的儲能，也看好電池和能源儲存產業鏈，向下布局電池和元件生產製作、能源儲存和電池解決方案，由上到下網羅所有投資範疇，不放過任何發展的商機。

施羅德投信強調，施羅德(環)環球能源轉型股票基金嚴謹而扎實，先廣泛篩選出與能源轉型主題相關的投資範疇與關注名單，而後透過六個與利益關係人有關的ESG分類，例如員工管理、公司治理等，搭配經營管理品質與資產負債表永續性兩個財務持續性類別，將公司的永續投資評級析分為「落後」、「中立」與「同類最佳」三級，之後再打造30至60檔股票，建構成「施羅德(環)環球能源轉型股票基金」，透過合理的投資策略與多方的完整評估，找出估值合理、具吸引力與商機的標的進場持有。

施羅德投信表示，為尋求永續發展，能源轉型是不可逆且必須落實的方向；若在擁抱能源轉型的同時，難免要多付出一些成本，但只要抓準趨勢、趁勢而為並堅持到底，一定會獲得長期成功，展現普世新價值，而這也將成為每個企業的永續競爭力。