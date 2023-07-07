公勝保經重視資訊安全與個資管理 首家取得3張國際認證

金融科技（FinTech）浪潮興起，駭客攻擊事件頻傳，資安事件時有所聞，受駭者不乏國際知名大型機構。為了符合金管會「金融資安行動方案」2.0版對資訊安全的要求，公勝保經（6028)積極落實導入資安認證系統，日前榮獲國際資通訊安全管理系統 ISO 27001以及 BS 10012等個資隱私保護認證，亦通過BSI驗證，且正式取得「ISO 27701:2019 個資隱私資訊管理系統」證書，也是國內首家拿下三項認證的保經公司。充分展現落實資訊安全與個資隱私保護的決心，致力提供客戶安全便利不中斷的服務品質，將保險經紀人產業經營帶向更高的標準，採用最高規格規範與國際制度同步接軌。

ISO 27701是以資安管理為既有基礎，延伸至涵蓋隱私保護的個資管理國際標準，對於掌握大量個人可識別資訊 (PII) 且擁有高度數位化與自動化的公勝保經而言，能獲ISO 國際標準認證，除了可增加對於個資隱私的保護之外，更凸顯公勝保經對於相關個資保護的決心與善盡管理決心。

公勝保經總經理蔡聖威表示，金管會於2022年底發布「金融資安行動方案」2.0版，便要求金融業者能擴大導入國際資安管理標準及建置資安監控機制，公勝保經順利取得 ISO 27701 個資隱私資訊管理系統，則代表公勝極度重視資訊安全管理與個資管理，且提供客戶最安心有保障的資訊安全服務，在個人資料保護上更是做到滴水不漏。

公勝保經資訊部暨數位商務發展部資深協理楊振和表示，近幾年公勝加速推動數位轉型應用，為符合主管機關規範，強化金融業資安防護能力，2022年起更加強內外部員工與業務夥伴對於個資保護管理的敏感性，透過資訊安全及隱私管理組織的運作下，修訂相關管理程序與內部控制辦法，更帶領團隊強化資訊安全軟硬體設備與服務，建置資安監控機制(SOC)，提升相關防護等級與控制性，奠定穩固磐石，將客戶資訊安全列為最高維護等級，徹底落實身為保經龍頭對客戶的最佳承諾。