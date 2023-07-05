民法修法18歲就可以辦信用卡 網：「卡奴」會不會年輕化?

自今年民法修正18歲即為成年人，陸陸續續有許多年輕人開始運用成年人的權利，自行開戶、申請信用卡以及申辦貸款等。恆生金融股份有限公司創辦人林秀錞表示，以理財的角度來看是好事一樁，18歲就視為成年，可以提早學習如何規劃自己的財富，並培養正確的金錢觀。

針對剛滿18歲就能申辦信用卡，也有不少民眾抱持擔心的看法，是不是會步入「卡奴」的後塵？剛成年就過上負債人生，更有許多家長擔心，剛成年的青年沒有理財觀念，會怕入不敷出，卡債還不出來的狀況。

恆生金融創辦人林秀錞指出，十多年前的卡債風暴相信讓許多民眾都心有餘悸，被催帳、討債，甚至信用破產的人大有人在；當年的風暴，也讓政府和銀行端開始重視發卡審核機制，申請人必須要有相對應的條件以及財務能力，確保能妥善使用信用卡並順利繳費還款；在現代「卡奴」這個名詞已經慢慢消失，取而代之的是更嚴謹的銀行徵審制度，民眾不用太過緊張。

也有網友在社群發問，如果刷卡不小心超過自身可以負擔的繳費金額，又該怎麼處理呢？只繳最低應繳金額可以嗎？林秀錞說明，信用卡是很好的理財工具，但也是銀行評估一個人是否具備良好信用的重要參考依據，如果不小心遲繳卡費，或是連續數月都只繳納最低應繳金額，會因為信用卡計算循環利率，導致不斷在繳高額利息，更會降低自己的聯徵信用分數，影響到之後申辦貸款的核准機率。

當發現自己在繳卡費時已經有無力負擔的狀況，建議可以尋找有協助整合卡債的機構處理，恆生金融科技股份有限公司旗下的TW-EZloan台灣簡單貸，在業界有10年的理債經驗，提供免費諮詢評估、媒合申辦管道以及專人一對一服務，協助身上有數筆債務的客戶解決難關，擺脫負債人生，可以直接撥打台灣簡單貸免付費專線:0800-808991。

