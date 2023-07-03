台中銀行70週年慶 推美元優利專案

創立70週年回饋客戶，美元優利最高六個月4.9%

隨著聯準會五月升息後步入尾聲，且市場預期年底前不至於降息，利率將會在高點持續一段時間，因應利差持續擴大，為搶搭升息末班車，擴大美元資金池水位，預期年底前力推美元存、放款將會是各家銀行的重點業務。

台中銀行慶祝創立70週年為回饋客戶，在市場預期將暫停升息的態勢之下，為提供客戶更優惠的定存利率，於7月3日推出美元優利定存專案，提供客戶在美元升息力道趨緩的情況下，讓短中期閒置資金能靈活調度，同時享有穩定的存款利息收益，目前市場上主流的美元定存專案為三個月及六個月，定存到期約落在第四季，客戶可因應市場變化轉為投資其他理財商品，資產配置更有彈性。

據台中銀行的官方公告，此專案將以網路及臨櫃兩種通路進行，並提供存期為一個月、三個月和六個月的選擇。客戶可根據自己的需求和投資計劃選擇最適合的存期。值得一提的是，這個專案的利率相當有吸引力，網路單筆起存金額美金1千元以上、臨櫃單筆起存金額美金2萬元以上，利率一個月、三個月及六個月分別為4.3％、4.8％及4.9％。

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台中銀行美元優利專案詳情https://www.tcbbank.com.tw/Promotion/Info.html?ID=260