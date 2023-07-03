永豐攜手北市警局　致力防堵詐欺犯罪

各類詐騙手法推陳出新，2022年全國各警察機關及金融機構執行臨櫃關懷提問工作，即時攔阻金額逾42億元、達2018年10倍之多 ；永豐銀行表示，金融機構扮演防制詐騙的重要角色，為杜絕詐騙情事，永豐與台北市政府警察局攜手推出反詐騙宣導影片，透過影片演繹三大常見情境：假投資、假交友及假網路購物，協助民眾建立正確防詐觀念與警覺心。

防詐五不三要 保護自己很有效

面對詐騙手法持續翻新，永豐銀行表示，透過盤點詐騙慣用話術和腳本，並與台北市政府警察局及桃園永豐雲豹職業籃球隊啦啦隊－電豹女三方跨界合作，拍攝最常見的三種詐騙情境主題宣導影片：假投資、假交友及假網購，影片中加入具親和力與吸睛度的警察大頭娃娃共同演出，並配合「五不三要」口訣 以強化民眾識詐意識，提升防詐免疫力也能更有效保護自己。

防詐不只口號 提升識假知能力

秉持公平待客精神，永豐銀行各分行於每月定期宣導防詐騙流程、更新手法資訊、建立防詐騙案件模式、實施防搶演練及日常管理監控報表等，加上第一線行員以細心、機警與積極臨櫃關懷，及時發現詐騙行為以避免客戶蒙受損失。永豐銀行將持續推動防制詐騙工作，實踐「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」企業願景。

詳細資訊請連結永豐銀行官方網站、YouTube官方頻道或反詐騙宣導影片：投資篇、（愛情）交友篇及網路購物篇查詢。