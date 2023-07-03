地美金融科技推出全球首創結合旅遊NFT品牌 Slowander

地美金融科技股份有限公司推出全球首創結合旅遊NFT品牌：Slowander慢漫遊無國界旅遊NFT，革新旅遊體驗



Slowander慢漫遊，以Slow加上Wander的新造詞。Slow代表一種緩慢的旅遊模式，走入在地，融入生活；Wander代表隨意遊玩，自由體驗。地美金融的目標讓旅行者輕鬆地享受Slowander慢漫遊合作旅館民宿、伴手禮與商圈店家的優惠，為旅行者打造獨特而豐富的旅行回憶。



將NFT與旅遊結合，以NFT可流通之數位憑證特性，讓優惠兌換更加便利使用，帶著手機就可以暢遊全球。另外NFT購買無須綁定個資，讓持有者方便在二手市場購入或轉賣，更舉使用彈性。此外更重要的兌換行為統計時不用擔心個資外洩的問題，兼顧持有人安心使用與數據分析再行銷使用。



Slowander NFT擁有4大超強賦能：

藝術收藏：每位慢遊者的NFT都是獨一無二的數位藝術品,具有收藏價值,讓旅行者同時擁有一份獨特的藝術收藏。 限量版慢遊者配件：我們將NFT圖樣中的配件實體化，讓您收藏數位藝術的同時，可以獲得對應的實體商品。 奢華飯店禮遇：提供全球超過8,000家頂級品牌飯店的預訂服務，讓您享受專屬禮遇，體驗與眾不同的奢華之旅。禮遇包括根據房況免費升級房型、雙人免費早餐、最高200元美金飯店消費折抵、視房況提前入住或延遲退房等。 合作店家優惠：與全球商家合作提供多種優惠，包含住宿、餐飲、伴手禮與體驗行程優惠折扣，讓您品嚐美食、選購禮品、體驗在地手作和戶外活動時，玩得開心又物超所值！

地美金融科技股份有限公司推出全球首創結合旅遊NFT品牌：Slowander慢漫遊無國界旅遊NFT，今日舉辦記者會。地美金融/提供

這次Slowander NFT採用合作夥伴RE:DREAMER所開發出的ERC-6672協議，該協議基ERC-721再升級，添加了status的狀態欄讓同一NFT可支援多次兌換行為。持有人可以使用 NFT 在多個場景下進行兌換以獲取不同的權益或體驗，並以統一格式將資訊上鏈，支援實際虛實整合(phygital) 的混合式商務應用，讓原先適合藝術品使用的NFT轉變為更合適企業商模運用的格式。



而此次Slowander NFT採用ERC-6672將消費者的兌換、使用足跡記錄上鏈，對企業客戶來說可以更便捷串聯各大店家之間的交互，對C端而言可以將數據擁有權真正的交還給所有人，讓數據可以被NFT持有者帶著走。徹底最大化發揮出區塊鏈開放、共創資料庫的優勢，讓線上、線下、虛擬、現實中的資訊流彼此互通，打造WEB2與WEB3結合之創新案例！



為了讓未曾接觸區塊鏈的民眾一起參噢，業者提供官網mail註冊生成區塊鏈錢包，台幣收款服務，就像在電商平台註冊跟付款一樣直觀簡單，輕鬆購買人生的第一張NFT！



地美金融營運長黃ㄧ峰說明NFT賦能。地美金融/提供

地美Slowander NFT｜白名單活動

登記此表單，就能獲得白名單階段購買資格，白名單銷售500個，採Free Mint，僅開放白名單錢包地址購買，只要支付Gas Fee就可以鑄造取得NFT，先搶先贏。



地美Slowander NFT｜發行時程

白名單：2023/7/8 21:00～2023/7/11 23:59，500個，Free Mint（僅需支付少量Gas Fee）。

公售：2023/7/22 21:00～，4,500個，10USDC/330TWD。

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Slowander介紹短片(88秒)：https://youtu.be/oZJUt8EvQME

