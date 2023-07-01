長期資助偏鄉教育，勇奪永續諾貝爾「社會公益發展獎」

國泰世華銀行基金會《大樹計畫》耕耘有成，再獲國際肯定，6月30日獲頒有永續諾貝爾獎之稱的「2023年亞洲企業社會責任獎(Asia Responsible Entrepreneurship Awards, AREA) 」，勇奪「社會公益發展獎 (Social Empowerment category)」殊榮。從19個亞洲國家、逾200多家企業脫穎而出，也是繼2022年榮獲TCSA台灣永續獎「社會共融領袖獎」後再獲指標獎項。

面對國際永續發展思潮，國泰世華秉持「取之社會，用之於社會」的理念，早於2004年起便推動《大樹計畫》，積極推動「讓教育沒有到不了的偏鄉」之願景，長期號召大眾關注學童平等受教權，聚焦「平等受教、公眾合力、多元培力」三大共融目標。並結合銀行核心職能及數位工具，規劃全方位且可具體落實之長期扶助行動，19年來挹注偏鄉孩童傳愛不間斷，《大樹計畫》實踐社會賦權使命的特色與精神也獲得亞洲企業商會評審團的高度評價。

《大樹計畫》提供學校申請三大扶助資源，包含「彈性獎助學金申請」、支持「特色教育」，並以多元培力角度發展「Tutor CUB線上金融素養課程」，以落實「SDG4優質教育」為目標，計畫推動至今總補助經費合計達2.8億元、扶助逾26萬名弱勢學生，期望帶給孩子們公平學習機會翻轉未來。國泰世華總經理李偉正表示，完善教育有助拓展孩童人生視野，多年來國泰世華深耕《大樹計畫》，結合企業資源關懷在地每個角落，為偏鄉學童的受教權不遺餘力，也期盼打破偏鄉藩籬，助金融教育向下紮根，為孩子們擘劃更廣闊的未來與可能性。

發揮企業核心職能，贊助偏鄉學校特色教育，促進社會共好共榮

根據教育部國民及學前教育署110年調查顯示，全台偏鄉中小學累計近1,200所，需要協助學童數高達9.8萬，然而部分經濟困頓家庭難以順利證明及申請補助。為消弭城鄉教育資源差距，國泰世華銀行發揮核心影響力推動《大樹計畫》獎助學金勸募，2022年總募款金額顯著成長88％，有效帶動客戶投入長期定額捐款行列。透過與學校師長合作，以彈性經濟協助方式近距離關懷偏鄉學子，補足社會制度的不足，幫助學童減輕家庭經濟負擔，安心求學不中斷。

國泰世華基金會《大樹計畫》投入學校特色教育，囊括科學、體育、藝文等領域，培養超過1千5百位傑出小小選手勇敢追夢，陸續於國內外賽事勇奪得亮眼佳績。促使學童藉著擴展學習範圍從團隊中發展健全品格。圖／國泰世華銀行提供

除了補助學雜費，為了幫助弱勢學童及早探索自我天賦與興趣，激發學習動機，2013年起《大樹計畫》投入學校特色教育，囊括戲劇、科學實驗等社團活動與賽事。2014年起更擴大扶助項目至體育與藝文領域，促使學童藉著擴展學習範圍，從中發展健全品格。近10年來贊助偏鄉逾百個學校體育隊伍，累計投入贊助金額達近4千萬元，培養超過1千5百位傑出小小選手勇敢追夢，陸續於國內外賽事勇奪得亮眼佳績。例如今年4月特別安排車城國小「落山風兮囝仔」演唱團隊與華語歌壇天后aMEI近距離互動，讓愛唱歌的小朋友們演唱自創童謠歌曲〈阮兮故鄉是柴城〉，藉此培養展現自我的自信，為學童帶來難忘回憶，也深化在地文化認同，可望成為孩子們勇於造夢和逐夢的起點。

結合銀行資源首創「Tutor CUB線上金融素養課程」 視訊教學為偏鄉孩童樹立正確金錢觀

擁有正確金融知識與理財態度是送給孩子最大的人生財富，根據2020年親子天下雜誌調查，95％的父母師長認同金融觀念須從小開始培養，然而高達八成父母認為自身知識與經驗不足以為孩童解答疑問；且受到近年疫情影響，更加劇偏鄉學童學習金融知識困難度。為此，國泰世華銀行自2021年起為偏鄉學子首度開設「Tutor CUB線上金融素養課程」，課程突破空間隔閡，以線上遠距互動教學，每年為偏鄉學子們開課，規劃一系列基礎課程，傳授學童正確金融觀念，包含認識銀行、辨別「需要」和「想要」及如何有目標性的實踐夢想等。此外，更創新推動「金融職能結合行內志工」制度，號召行內員工組成志工團隊，接受專業講師培訓與演練，員工不僅能免費學習新知還能參與公益，更享有一日帶薪志工假，凝聚組織向心力與提升認同感，開創愛心循環。期待藉由從小的觀念養成，使其未來能妥善運用資產翻轉未來。

國泰世華銀行自2021年起為偏鄉學子首度開設「Tutor CUB線上金融素養課程」，課程突破空間隔閡，以線上遠距互動教學，號召行內員工組成志工團隊，每年為偏鄉學子們開課，為偏鄉孩童樹立正確金錢觀。圖／國泰世華銀行提供

同時《大樹計畫》持續擴大扶助觸角，運用藝術與公益的創新做法，例如結合本行藝術中心資源舉辦公益畫展之外，也邀請擅長繪畫的曲家瑞、郭彥甫等名人與弱勢學童共同創作，安排現場直播進行公益拍賣，除了推廣美學教育，也期盼發揮拋磚引玉的功效，吸引更多人加入傳愛之列。

一路以來，《大樹計畫》獲得許多來自民間的力量支持，其中不乏長期固定捐款超過10年的銀行和集團同仁，以及認同基金會理念的銀行客戶一同出資為需要幫助的學童盡心盡力，創造共益共好的永續影響力。展望未來，國泰世華銀行將秉持「讓幼苗長成大樹」的精神，邀請民眾加入《大樹計畫》的行列，透過國泰世華銀行基金會官網(https://fund.cathaybk.org.tw/) 選擇單筆匯款、定期定額，或使用小樹點（信用卡回饋點數）折抵捐款，一同實現讓幼苗長成大樹的目標。