AREA大贏家 永豐金控囊括六大獎項

董事長陳思寬獲頒「負責任企業領袖獎」，卓越領導績效獲高度肯定

亞洲地區ESG指標大獎之一的「亞洲企業社會責任獎」（The Asia Responsible Enterprise Awards, AREA）6月30日於柬埔寨金邊舉行頒獎典禮，永豐金控董事長陳思寬獲頒「負責任企業領袖獎」，永豐金控也獲得「企業治理獎」、「綠色領導獎」、「人力投資獎」、「社會公益發展獎」、「企業永續報告獎」五個獎項，亮眼的成績彰顯永豐金控長期深耕永續的成果持續獲國際肯定。

永豐金控董事長陳思寬首次榮獲「負責任企業領袖獎」，此獎項旨在表彰積極倡導負責任企業家精神的領導者，並在其組織和社區內推廣永續實踐。作為台灣民營金控首位女性董座，陳董事長以深厚的學養和前瞻思維，發揮女性溫柔堅定的領導特質，建立由上而下的永續治理文化，深化董事會對企業永續的監督管理，同時積極參與或支持各項永續倡議，透過金融力量攜手各方利害關係人朝永續之路前行。此次獲頒「負責任企業領袖獎」，對陳董事長個人在企業永續領導的優異表現，是莫大的鼓勵與肯定。

永豐金控關注國內外公司治理、永續發展趨勢以及主管機關政策，在維護股東權益及平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度、推動永續發展、精進氣候治理與風險管理、以及落實資訊與網路安全等面向，擬定相應之工作計畫並具體落實，卓越的表現獲頒「企業治理獎」。

永豐金控於2022年經董事會通過淨零目標，承諾在2030年達成自身營運淨零排放、2050年達成全資產組合淨零排放，同年12月完成與提交科學基礎減量目標(SBT)，並已計畫逐步自燃料煤產業撤資。此外，將「引領綠色商機、實踐永續承諾」納入四大策略主軸之一，期將資金導引至綠色和永續的經濟活動中，為替代能源與氣候新創事業提供金融支持，以「永續金融助攻臺灣淨零」。迄今永豐銀行在太陽能發電設備的融資維持市場領導地位，並逐步擴展至儲能設備和地熱發電融資等領域，與我國政府2050年淨零路徑揭示的十二項關鍵戰略方向一致。傑出的成果獲頒「綠色領導獎」。

永豐金控致力以永續金融助攻臺灣淨零。圖／永豐金控提供

面對Fintech浪潮，永豐金控為將數位科技轉化為公司持續創新的力量，自2020年啟動內部數位變革、經營與人才轉型之計畫，導入數位文化增加創新能量，建立數位科技人才供應鏈，推動至今，企業內部數位文化已然成型，展現在全員數位思維的改變、數位力的提升、人才結構的轉型及整體績效提升；獲評審肯定頒給「人力投資獎」。

此外，永豐金控致力促進文化平權，透過各種形式支持兒童藝文活動，拓展藝文視野，培養無限創意。連續15年支持「臺北兒童藝術節」，同時也參與台中國家歌劇院的「藝起進劇場」、以及衛武營國家藝術文化中心的「南台灣校園美感教育推廣計畫」，近年疫情期間更運用數位平台提高城鄉學童接觸文化藝術的機會。此外，並透過永豐理財志工的參與，以動漫角色帶領學生學習金融知識與理財觀念，讓劇場變成快樂學習的遊樂場。此種結合美感教育與理財教育的推動成效，獲「社會公益發展獎」殊榮。

永豐金控鼓勵員工從生活中實踐愛地球。圖／永豐金控提供

而為有助利害關係人掌握其所關注之永續推動作為與成效，永豐金控在永續報告書的編製上，遵循包括GRI、SASB、TCFD和IR等國際標準或框架，同時採用友善閱讀的版面設計，配合圖表、圖像化的呈現，提供利害關係人完整、易讀、易查找之永續資訊；獲評審團肯定，榮獲「企業永續報告獎」。

永豐金控認為永續發展不僅僅是口號，更應該將永續DNA融入企業文化中，未來將持續創新、重塑和精進，以金融力量，與利害關係人共創美好生活。