國際肯定！新壽獲亞洲企業社會責任獎肯定

新光人壽參加亞洲企業商會所舉辦的「亞洲企業社會責任獎」(Asia Responsible Enterprise Awards,AREA)，獲得國際肯定，於亞洲地區各國參賽專案中脫穎而出，以《新光一畝田幸福餐桌》計劃榮獲Social Empowerment社會公益發展獎。

「亞洲企業社會責任獎」自2011年於東南亞及東亞等區域舉辦，迄今已邁入第13屆，目的為表彰支持下列永續和負責任的商業行為，包括綠色領導、人才投資、健康衛生推廣、社會公益發展、企業治理和負責任的企業領袖，是台灣企業參與最踴躍的永續獎項之一，堪稱亞洲評價最高的CSR大獎，競爭相當激烈。

《新光一畝田幸福餐桌》綠色公益計畫，緣起於1999年台灣面臨921大地震，新壽協助因地震受損的農村受災戶於站前摩天廣場舉辦農產品展銷會，接著又在2007年至2017年間台灣多次因農產品產銷失衡導致大量滯銷，新壽遂以實際行動大量採購力挺台灣農產品並於2017年成立「新光小農市集」，長期免費提供攤位予農委會、縣市政府及在地小農作為銷售平台，促進產銷順暢及穩定農友收入，為民眾提供優質新鮮的在地農產。

新光人壽恪遵本業職能，深知飲食是健康社會的保障基礎，積極推廣健康促進，讓保險從事後理賠走向事前預防，因此從「永續飲食」切入，2022年正式啟動《新光一畝田幸福餐桌》綠色公益計畫，響應SDGs 12確保永續生產與消費模式，號召新光小農在行政院農糧署見證下，簽署環境永續「共好誓約」，採用無毒的友善耕作，並推廣食在地、享當季健康飲食觀念，從產地當餐桌，減少國外進口食物運送碳足跡。同時，也持續透過舉辦食農講座與體驗活動，讓永續飲食從深化消費者心中到落實行動中。

新光人壽更結合核心本業，以「餐桌上的安全，舌尖上的保險」為出發，推出創新設計的「新光人壽食在安心終身健康保險附加條款」，針對消化系統疾病，強化疾病住院以及手術醫療保障，堪稱業界消化功能最佳的醫療保險。同時延續「新光一畝田幸福餐桌」公益理念，響應SDGs 2消除飢餓目標，宣布每張「食在安心」保單捐贈100元予台灣食物銀行聯合會，並號召新光小農發揮綠愛心，投入食物銀行續食計劃，捐出即期優質食材，幫助弱勢，期盼持續推廣「永續飲食」，盼一畝田影響萬畝田。 獲獎是對新光人壽推動ESG的肯定與永續責任的賦予，未來新光人壽將持續秉持ESG理念與核心職能結合，以「低碳、創新、共好」的永續核心價值，帶動社會共好，實現「有光在，實現每個期待」的企業品牌精神。