和潤企業人才培育得到國際肯定 榮獲2023年AREA『亞洲企業社會責任獎』

企業人才培育得到國際肯定！台灣汽車金融龍頭-和潤企業(6592)連續2年榮獲亞洲企業商會(Enterprise Asia)評選舉辦之『亞洲企業社會責任獎(Asia Responsible Enterprise Awards，AREA)』。此獎項素有「永續諾貝爾獎」美名，2023年共吸引亞洲19個國家、多達260家企業以及378件提案參賽，堪稱亞洲評價最高且深具影響力的國際獎項。今年和潤企業以『和潤3.0人才軟實力投資計畫，打造幸福有感職場環境』專案脫穎而出，獲頒「人力投資獎」肯定。

和潤企業同仁展現熱情、專業與自信。圖中和潤特別前進大專院校校園擴大徵才。圖／和潤企業提供

鑑於後疫情時代全球產業結構產生劇烈變化，面對未來大環境的不確定性，為提供同仁安心就業環境，和潤企業特別從「人才培育、員工福利、員工參與」三大面向，發展出完備且多元的人才軟實力投資方案。在人才培育上，和潤企業整合線上與線下多元學習資源，依不同工作性質及職能需求，規劃專屬職能養成課程，每年還會提供獎助學金鼓勵同仁多元學習，同時透過建全的輪調機制，協助同仁朝全方位職能發展，進而強化儲備幹部及接班人訓練。另外和潤已連續三年推出ESG線上課程，以培育產業專業永續人才；和潤企業對同仁照顧更是不遺餘力，不但提供具市場競爭力之薪酬獎金，2022年員工平均年薪都在20個月以上，並且享有多元福利制度，例如每年員工健檢補助、三節及生日禮金、旅遊津貼、豐富社團等；而為善盡企業社會責任，和潤企業更提供給薪企業志工假，鼓勵同仁積極參與志工活動，2022年志工參與累積人次達2,118人，投入服務時數高達8,706小時，讓同仁在積極參與高向心力團隊同時，也相對提高對工作的價值認同。

鑑於後疫情時代全球產業結構劇烈變化，和潤企業特從「人才培育、員工福利、員工參與」三大面向，以發展完備多元的人才軟實力投資方案。圖中和潤企業以舉辦『主管團隊共識營』展現高度向心力。圖／和潤企業提供

和潤企業秉持『顧客為先、專業為本』經營理念，持續強化投入人才培育資源，讓員工可以安心無虞地發揮所長、成就自我！近來和潤正積極開拓多元業務及海外事業發展，期待能號召更多營運企劃、財務金融、系統整合、數位應用、綠能開發等專業人才加入和潤菁英團隊。和潤企業深信，唯有幸福的員工才能提供令客戶滿意的服務，進而創造良好的營運績效，提升企業永續經營韌性。