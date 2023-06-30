華南銀行木柵分行喬遷 更名潭美分行

如同畢業季的來臨，華南銀行木柵分行將於112年6月30日營業時間結束後原址終止營業，並於112年7月3日喬遷至台北市內湖區南京東路六段380號，更名為潭美分行繼續營業。

木柵分行自民國102年於台北市文山區木柵路三段4號落地開業已來，全體行員秉持著「信賴、熱誠、創新」的經營理念，以兢兢業業的態度及誠摯的心，努力深耕文教氣息濃厚的文山地區，為當地民眾提供多樣化又便利的金融服務，多年下來，已在文山區紮根開花結果，累積了為數不少之忠實客戶。

在全行營業據點的規劃調整下，木柵分行抱著萬分不捨的心情劃下終止符，但為了保障原本木柵分行眾多客戶之權益，原客戶之存款、貸款、理財及其他相關業務將由同樣在文山區內，位於木柵路一段52號之文山分行接續服務，而且為了避免因分行的搬遷造成客戶的不便，客戶原有帳號不會改變，原有的存摺、提款卡等也均可繼續正常使用，不需勞動客戶特地到銀行臨櫃做變更，而文山分行的主管們也會帶領分行行員以同樣熱情的心，展開雙臂迎接客戶的蒞臨，提供同樣溫暖且專業的服務。

雖然木柵分行撤離了熱鬧且人情味濃厚的木柵商圈，但隨著金融數位科技的日新月異，本行提供「行動銀行」、「智能客服」、「智能理財」等數位服務，包含首家獲准開辦「遠距投保業務」、「AI行動銀行」、「數位帳戶SnY」及專屬信用卡、「華南好基智」智能理財平台，及投資理財專屬的「Rich家APP」等，因此，除了實體分行臨櫃辦理外，客戶也能夠24小時隨時隨地利用手機、平板及電腦等設備享受華南銀行全面的金融服務。