台灣櫻花獨家總代理德國百年品牌TEKA 重新出發共創雙贏

近年來,國人對生活品質的要求提升,加上房地產市場競爭激烈,建商常藉由提升廚房空間靈魂-廚電產品的精緻化與差異化,藉以推升房屋價值,也因此,促使進口廚電產品需求及市場持續增長。台灣廚衛龍頭大廠台灣櫻花(9911)看準市場商機,自2008年起即投入進口家電代理事業,透過引進國外優質品牌及產品,創造差異化,提升整體廚房價值,滿足不同的消費族群。今年6月,台灣櫻花正式再與德國百年廚電品牌「TEKA」簽署總代理合約, 29日在台灣櫻花總部舉行隆重的簽約儀式。

獨家代理德國百年品牌TEKA,滿足高端需求

台灣櫻花表示,台灣櫻花總代理TEKA後,將瞄準台灣高端市場,重新佈局定位,引進更全面及高規格的廚電商品,以嶄新的面貌呈現給台灣的消費者,滿足高端消費族群的需求。

德國百年廚電品牌「TEKA」源自德國,1924年創立於德國黑森州,百年來秉承德系精工品質不斷發展與創新,始終保持以客為尊,致力為自有產品提升至絕佳性能,以最現代和原創的設計,創造卓爾不群,品牌主張「Cook your way to life德國百年,品味不凡」,產品融合德系工藝底蘊,以廚房做為家庭核心,從廚房不可或缺的歐式烤箱、IH感應爐、油機,還有能融入廚房設計與機能並俱的嵌入式冰箱、水槽龍頭,到能夠減輕家務負擔的洗碗機、洗脫烘衣機,與能珍藏名貴佳釀的紅酒櫃,齊全的產品線,能充分滿足台灣消費者高規格的生活水平。

台灣櫻花總代理德國百年廚電品牌「TEKA」廚電產品,搶攻台灣高端廚電市場。圖/台灣櫻花提供

時至今日,TEKA銷售已遍及五大洲120個國家,在全球擁有33個分公司、15家工廠,每年全球超過1,000萬消費者信賴TEKA產品,累計全球超過一億個家庭使用,這也讓TEKA成為市場上有口皆碑的歐洲家電製造商。

產品服務大躍進,TEKA全新熱烘存自動開門洗碗機,創新產品重磅登場

在台灣市場在地深耕長達45年的台灣櫻花,擁有多年豐富的通路佈建及服務經驗,深獲消費者信任,連續36年獲得消費者理想品牌第一名,創造出品牌獨特的價值,而德國「TEKA」精益求精的產品製造和創新精神結合台灣櫻花完善的售服系統,以365天的客服專業諮詢及全台技術維修網絡,將帶給台灣民眾更優質的消費體驗。

台灣櫻花與TEKA集團密切合作接手總代理後,即將於七月推出一台市場首創嶄新概念、符合華人碗盤洗滌需求的TEKA「熱烘存自動開門洗碗機」,洗碗、烘碗、儲碗一次自動化完成,解決過往洗碗機烘乾效果不佳、碗盤容易反潮、無法長時間放置洗碗機的困擾。

TEKA「熱烘存自動開門洗碗機」(DW8 57 SI)以雙重烘乾功能為主打,以熱風烘乾系統搭配自動開門設計,達到全方位的乾燥效果,長時間新風循環換氣可當儲碗空間也不悶味,再加上DP雙星加強淨洗功能與紫外線殺菌,強化洗滌效果與衛生潔淨度,落地型整體高度可符合台灣舊式落地烘碗機高度,換購不需更改櫃體,立即升級,更加滿足台灣消費者需求。

台灣櫻花以此創新性商品,做為全新代理的起手式,預計將為高端廚電市場掀起新話題,並搶攻高成長的洗碗機市場大餅。