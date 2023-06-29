永續金融與影響力投資學院 將辦理各項永續課程培育人才

國立政治大學金融科技研究中心、台灣金融分析專業人員 (CFA) 協會、台灣影響力投資協會與中華民國退休基金協會，昨（28）日共同發起「永續金融與影響力投資學院」，希望推動永續文化，協助台灣企業數位轉型、並分享國際永續金融與ESG投資經驗，研發創新商品與服務，提供適合台灣產業發展需求的永續金融商品。

「永續金融與影響力投資學院」以積極推動永續金融與影響力投資為重要使命，匯集台灣產官學領袖菁英建立創新發展平台，结合科技力和創新力推動台灣永續金融創新發展。學院提供多元的服務項目，透過舉辦教育訓練及認證課程、研討會、座談會、工作坊、Podcast等方式進行教育推廣工作，培養跨領域且具有專業知識的ESG投資專業人才。同時，永續金融學院也將進行永續金融主題研究，發表專案研究成果，並提出產業發展與政策建言。

學院領航團隊由政大金融科技研究中心主任王儷玲擔任院長，退休基金協會巫慧燕理事長、台灣影響力投資協會吳道揆執行長、CFA協會黃昭景理事長擔任副院長。此外，永續金融學院也邀請國際知名ESG標竿金融集團和資產管理公司、國際認證機構、四大會計師事務所、科技資訊公司、金融投資公司、學術界知名教授等擔任共同推動單位與諮詢顧問，期望整合不同永續專業領域的經驗與智慧，聯手打造永續金融推廣平台。

永續金融學院由國際典範機構及產學專家精心規劃符合台灣產業與市場發展需求的熱門課程，包括認證課程系列：《ESG投資管理分析師課程》、《永續影響力衡量與管理IMM課程》、《R20 GFW永續策略師課程》、《RFA退休理財規劃顧問課程》，內容將涵蓋永續投資之研究與評估、永續投資之資產配置建構與優化、影響力投資之衡量與管理。另外也推出七大主題課程，包括《國際永續機構典範課程》、《綠色金融與ESG投資專題實務課程》、《綠色碳權、碳金融商品與碳交易市場課程》、《永續經營管理與數位轉型實務課程》、《綠色金融與科技創新應用課程》、《金融科技與永續發展課程》、《高齡永續金融課程》，永續金融學院預計於2023年7月中開始招生，歡迎社會各界人士踴躍報名，共同推動台灣永續金融的發展。

永續金融與影響力投資學院院長王儷玲表示：「永續金融是未來金融產業的重要趨勢，也是台灣永續企業文化的推手。永續金融與影響力投資學院的成立將成為台灣永續金融發展的重要里程碑，希望透過學院的教育、研究、推廣等多元功能，協助台灣企業數位轉型，並在國際舞台上展現台灣ESG永續金融的實力，期望在學院的努力下，讓永續台灣的理念持續擴散，成為引領台灣發展永續的正向力量！」