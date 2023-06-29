元宇宙體驗 台北寵物展NFT盛宴

全台最大規模展昭寵物用全台最大規模展昭寵物用品展，即將在今年7/7~7/10於台北南港展覽館１館展出，重磅國際寵物品牌齊聚一堂，總共高達1,400個攤位，合計超過1,000個品牌展出，可謂寵界的年度盛會，今年度的展昭寵物系列展更與波波錢包跨界合作，首度引領寵物產業進入「元宇宙」，開啟觀展、逛展新紀元，喜愛動物的飼主們可千萬不要錯過這次寵宇宙的體驗機會！

展昭寵物用品展與波波錢包今年首度推出「展昭寵物NFT-VIP黑卡」，並結合寵物廠商－咪恰夢工房、瑪丁實業有限公司、寵樂芙、華鋒科技股份有限公司（PHOTIZO）等贊助高級貓跳台、一年份飼料等多項總市價破萬元商品，回饋給VIP會員。繼高雄場、台中場後屢獲好評後，本次全台最大台北場加碼發行NFT，特別推出「寵愛紀念卡GIFT」，跟著Pawer英雄們的腳步環遊展昭寵宇宙，還能享受驚喜好康，凡集滿「2023年展昭寵物系列展」NFT，有機會享有2024展昭寵物VIP黑卡外，可以再抽豪禮，包括「法鬥嚴選梅酒」、「義美生醫-金盞花萃取葉黃素凍(檸檬百香果)」、「T.N.A.悠遊狗狗說 Tasty! 犬用主食罐6罐組」、「黑酵母超低敏蟲蛋白寵糧」，甚至還能抽「樂天棒球兌換券」，以及寵物保健品等眾多獨家好禮，賦能包羅萬象、一應俱全！

展昭寵物展與波波錢包特別發行【展昭寵物紀念卡】回饋給寵友。圖/業者提供

展昭台北寵物用品展，不僅提供寵奴們最好的逛展體驗，也致力於台灣寵物產業的發展，依據台灣寵物高齡化現象，特別設立「高齡寵物長照區」，包含寵物溝通、按摩，以及專業的寵物行為諮詢服務、照護講座等，讓飼主可以更懂得如何照顧高齡毛孩。此次展出包含國內外重量級寵物品牌，也邀請SGCC國際賽貓聯盟、與貓共舞俱樂部一同在展中舉辦國際貓咪比賽，更是貓奴們不容錯過的重要賽事！展場也設立獨家小動物專區，喜愛鼠鼠、兔子、刺蝟的寵奴們，可以在現場感受可愛小動物的超萌魅力。