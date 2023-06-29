Bankee與HAPPY GO 打造遠東零售體系生態圈

遠東商銀Bankee社群銀行與HAPPY GO鼎鼎聯合行銷共創遠東集團智慧生活圈，推出「Bankee 5 go讚，生活Happy多一點」活動，將社群金融與點數經濟做結合，實踐聰明累點、聰明消費、聰明存錢的生活理念。

此次活動提供HAPPY GO會員透過開立Bankee數位帳戶，享有半年新臺幣５萬元存款額度內1.6%優存利率、HAPPY GO 500點點數等五大優惠，深度結合遠東集團的零售體系，提供符合客戶需求的金融服務。此次合作，遠東商銀Bankee社群銀行與HAPPY GO共同為千萬客戶服務，滿足客戶超過2,000個全球品牌、80萬實體與虛擬通路，涵蓋食、衣、住、行、育樂的全方位消費場景，運用遠東集團的多角化資源，為遠東集團千萬客戶串起遠東金融生態圈。

此活動特別適合兩大族群：聰明新時代女性與數位客群。為新時代女性，串起遠東集團金融生態圈，將累點、消費和存錢，聰明整合，不僅享點數回饋還享數存優利，理財與消費兩全其美。對數位客群來說，由於習慣在線上消費、追求便利與效率的數位生活，每筆未來的支出都轉化成未來收益。即日起至2023年07月20日，民眾透過HAPPY GO推薦碼「VM3101」成功開立Bankee數位存款帳戶，即享五大優惠：一、新臺幣５萬元存款額度內享有半年1.6%優存利率，是五大銀行平均利率0.71%的2.25倍。二、存款超過新臺幣五萬元的部分，另享存款額度無上限1.31%基本利率，超越一般活存約1.9倍。三、HAPPY GO點數再加贈500點，方便於各大通路進行消費抵用。四、享免費跨行轉帳6次，方便客戶在不同銀行間移轉資金更靈活運用。五、享免費跨行提款6次，讓客戶在任何ATM都能方便提取資金。而Bankee與客戶共好，延續服務場景，客戶於活動後再邀請1位(含)以上好友，成功申辦Bankee數存帳戶，推薦人與被推薦人，通通可享半年5萬元存款額度內2.6%活存高利，運用數位力，將社群變現就這麼簡單。

「Bankee 5 go讚，生活Happy多一點」深度應用遠東集團生態圈，為客戶打造全方位的金融服務。Bankee全臺首家共享經濟銀行與全臺最大的會員經營與紅利點數平台HAPPY GO聯手共創，運用遠東集團的多角化資源，串起遠東集團金融生態圈，共同服務千萬客戶。Bankee社群銀行與HAPPY GO 聯手開創新消費生態，為客戶打造線上、線下暢行無阻的遠東生活圈，將遠東集團綜效最大化。