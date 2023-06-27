臺銀多管道宣導 廣布信託觀念於社會每個角落

臺灣銀行積極落實金管會信託2.0「全方位信託」第二階推動計畫的核心目標及推動主軸，將信託觀念推廣到各年齡族群，並以淺顯易懂的方式解開民眾對於信託的困惑及刻板印象，將信託觀念散布於社會中每一個角落，同時將信託及其他金融相關知識帶入校園，與年輕學子分享各種金融實務，讓金融知識扎根於校園成長茁壯。

臺銀與廣受民眾信賴的健康生活媒體「康健雜誌」合作，於街訪過程中觀察到各年齡層的民眾對於信託大多不了解或是仍存有刻板印象。為解除大家心中的困惑，雙方合作拍攝「【請問康健】一萬元也能做信託？人生規劃零煩惱」影片，以輕鬆對談的方式，由臺銀信託部張梅君經理暢談人生各階段的信託規劃及常見問題，為民眾揭開信託的神秘面紗。

為讓更多盲朋友瞭解透過信託將資產集中管理及財產保障的功能，臺銀與致力倡議盲朋友權益的「雙連視障關懷基金會」合作，並由基金會引薦至雙連教會「盲朋友查經班」辦理信託講座，向盲朋友說明如何藉由信託專款專用之機制，保障生活品質及確保自身的財產安全，為弱勢族群打造更友善的金融服務。

臺灣銀行前進銘傳大學傳播學院推展「多元信託徵影活動」，臺灣銀行中級辦事員陳曉薇（前排左二）分享信託概念。圖／本報資料庫

臺銀為將信託觀念提早深植於學生的心中，截至目前已與北中南9所大專院校進行產學合作，舉辦「臺灣銀行走入校園信託宣導活動」，於相關科系開設10場信託相關課程，藉由實務經驗的分享，提升學子對信託規劃的興趣及認識，讓信託的種子於校園扎根成長。

放眼未來，臺銀將秉持初衷，持續透過各種方式推廣信託觀念，由信託機制保護熟齡長輩遠離金融詐害及剝削的風險，協助準備離開職場的準退休族群為自己提前規劃優雅下半人生，幫忙身負重任的三明治世代不必再獨自煩惱如何照顧一家老小，用信託服務關懷照顧社會弱勢，維繫穩定生活並發揮安定社會之功能，體現普惠金融的意義與價值。