中信銀行理財會客室 應市場變局開講

掌握投資三大脈動，檢視資產配置，建構合宜投資組合

2023上半年金融市場表現跌破不少專家眼鏡，3、4月正當大家還在討論美國區域銀行出現危機是否意味下一場金融危機已經到來時，德法、日股卻悄悄創下歷史新高及33年新高價。但是美國標普S&P500指數在扣除蘋果、微軟等7檔科技與通訊服務股票後，年初至今僅微幅上漲。考量部分市場或類股評價短期擴張幅度大，且評價回到相對合理水準，投資人應當重新檢視資產配置來因應下半年的投資環境。

為了協助投資人即時掌握瞬息萬變的投資市場，中國信託商業銀行在2022年開立「理財會客室」線上直播節目，深獲觀眾好評。今年持續與臺灣經濟研究院孫明德主任攜手合作，藉由中國信託商業銀行LINE官方帳號直播，從事件觀察、基本面及資金流向等三方面衡量，推演2023年下半年金融市場可能發展，提供投資人第一手投資決策方向，因應市場變局，修正投資攻略。

回歸基本面，關注企業獲利

這一波從去年10月逐漸反彈的本益比修復行情，中國信託商業銀行認為，在歷經恐慌性賣壓消退後，逐漸進入景氣是否築底的基本面檢視階段，此時行情將由景氣復甦以及新題材推動，例如AI技術的應用層面，投資人可以關注央行貨幣政策基調、需求消費的動能以及企業營運展望這三個面向，牽動著在基本面回歸後由企業獲利主導的慢牛(緩步上漲)行情。

貨幣政策方面，利率維持高原期為是主要基調，原物料價格下跌雖然緩解通膨壓力，但是扣除能源及食品的核心通膨居高不墜，且全球失業率處於歷史相對低水準，意味著央行對調整貨幣政策方向可能採取較為謹慎態度。

消費需求動能方面，高利率水準與銀行放貸標準偏緊，將導致信貸增長進一步趨緩，進而壓抑整體需求，不過所幸消費需求並未全然消失，餐飲、旅遊等服務型消費依舊保持強勁成長，航空與飯店業對下半年展望也呼應此看法。

企業營運方面，去年製造業庫存調整週期至今年大致告一段落，第四季製造業產能利用率將明顯回升，進而推動企業獲利快速回升且優於營收成長率，特別是在科技產業的獲利大幅回升與服務消費降幅有限，整體產業獲利在一拉一穩的成長趨勢下，下半年有望穩定向上成長。

2023下半年進入景氣築底檢視階段

資料來源：中信銀行。

慎選投資標的，看好服務需求

中國信託商業銀行指出，市場風險因美歐銀行危機緩解而持續下降，股市出現大幅回檔機率偏低，但在景氣持續放緩及上半年漲幅已大，投資策略的資產挑選與配置格外重要。

資產方面，區域市場應以成長股占比高，及企業槓桿率低的市場為核心配置，如美國、日本及台灣，因為成長股占比高的市場長期盈餘成長相對穩定，同時低槓桿率又能在高利環境提供下檔保護。長線配置仍看好受惠美歐製造業遷移紅利政策的印度。

類股方面，下半年製造業的營運成長動力來自於營運回復到正常營運週期，健康照護、科技、通訊服務產業在利空逐漸退去，未來有望在低基期效應下呈現復甦與成長加速；此外，服務需求仍優於產品需求，特別是在通訊服務的媒體娛樂、非核心消費的消費服務(休閒、旅遊、住宿)，以及工業的商業服務(航空)，下半年獲利成長有望達雙位數，產業前景看好。

信用債市部分，考量信貸緊縮及高利環境仍可能對企業造成傷害，全球今年將面臨違約上升風險，考量美國信評BB級以上企業過往即使面臨景氣不確定，信用風險仍較低，新興債市當中亦有債信相對較佳、且可受惠全球貨幣政策轉向的標的，如邊陲國家以外的主要貨幣主權債，可作為債券部位的投資主軸。

匯市方面，美元在利率倒掛及下半年全球景氣增長放緩，仍具高利與避險優勢，因此短期預料維持相對強勢。倘若美國緊縮貨幣政策提前出現轉折，可留意經濟成長保持穩健的亞洲貨幣表現。

參與市場表現機會，關注永續投資議題

投資策略上，投資人可先建立鎖利的核心部位，再逐步增加衛星部位提高風險胃納，參與市場表現機會。首先，把握目前高利優勢，建立優質現金流，優先布局兼具價值與品質的A~BBB級投資等級債，作為投資組合核心。在衛星部位，可考慮新興市場主權債，其殖利率處相對高點，具價值面優勢。在高利率環境下的信用風險評估，則以BB級以上非投資級債先入選，其可規避低信評或新興非投資等級債的違約風險。能承擔較高波動風險及欲參與市場趨勢的投資人，可適度增加股票部位，以在高利環境下能相對勝出的股利成長股作為主軸，可留意全球股、日本和印度等市場機會。

此外，永續投資為全球關注議題，牽動全球企業作為與獲利表現，在長期投資規畫下，可留意ESG及綠色能源等主題的標的，透過定期定額或分批進場投資。

專業服務團隊，量身理財規畫

中國信託商業銀行除了定期給予客戶專業市場分析及投資建議，同時在服務團隊上不斷精進，根據臺灣理財顧問認證協會最新公布，中國信託銀行已有405位同仁取得CFP®國際認證高級理財顧問認證，持有CFP®專業證照顧問人數為金融業界第一。此外更有460位同仁取得RFA退休理財規畫顧問認證，216位同仁成為高齡金融規畫顧問師以及50位同仁成為家族信託規畫顧問師，以及高資產財富管理人才，在中國信託商業銀行全臺153間分行皆有提供顧問級的量身理財服務。