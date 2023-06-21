年均薪破百萬 14位滿18歲新成年人到錠嵂卡位

自2023年起，民法將成年下修至18歲，讓48萬人轉瞬擁有更多的法律權益和責任，包括投票權、簽訂合約以及財產管理等。更早獨立和承擔責任，能更加積極參與社會事務，以及提前投入職場的洗鍊。

錠嵂保險經紀人公司舉辦績優同仁表揚大會在台北國際會議中心。圖／錠嵂提供

勞動部5月31日公布，最新數據，薪資最高的行業就屬金融及保險業，專業人員平均年薪最高136.6萬元(註)，不少年輕人趨之若鶩。錠嵂保險經紀人公司截至五月份統計，新進業務員年齡在「18-22歲」之間共有30位，顯示年輕人並不排斥保險業務，對於風險管理、產品知識和銷售技巧產生興趣。其中，民法調整後的「新成年人」，18-20歲這個區段共14人(46%)加入錠嵂保經，而且不乏在校學生。

透過「尖兵計劃」在學生也能搶先卡位！

不少年輕人想提前走入職場，但同時也擁有學生身分，面對這樣的情形，錠嵂保經一直提供新人完整的培訓規劃，也早在2022年就推出「尖兵計劃」，讓想提早就業，但同時要兼顧學業的學生多一個選擇。同學不需到公司參與訓練，可以透過線上尖兵培訓營學習產品知識、銷售技巧，搭配上業務實務操作來養成，錠嵂也提供iPad讓參與計劃的新人來申請，若是成交保單還能有額外的收入進帳，表現優異也能招待出國旅遊，讓學生多了一個學習與開闢財源的管道。

從白紙變成名畫！CEO學員平均月收7.4萬

由於對「人才」的極度重視，讓錠嵂連續九屆囊括國家級「臺灣保險卓越獎」人才培訓獎的肯定，精心打造了獨有「CEO培訓計劃」，協助保險新鮮人投入如此知識密集型的行業，希望讓每一張白紙，在經過錠嵂的揮灑後變成一幅名畫。

CEO培訓計劃採小班制，三個月的培訓期間，每班都配有一位專屬班主任，像保母一樣陪伴學習，像教練般地實際演練，建立起最根本的執業觀念與態度。讓每位學員擁有6大保障規劃、殘扶金的概念行銷、開發客戶的能力等專業的知識與技能培養。基礎穩固後，再加上業務實作的累積，透過數位化管理來提升拜訪量能。每屆的辦學績效斐然，CEO學員三個月在訓期間平均月收7.4萬，甚至有學員創下三個月總收入240萬的紀錄。

「月領五萬」協助新鮮人幸福追夢！

對於想踏入保經業的新鮮人，最常擔憂不確定的收入來源，想嘗試業務工作卻因此作罷！錠嵂保經因此提出「月領五萬」專案，讓新鮮人能平穩渡過育成期。 「月領五萬」適用於18歲(含)以上求職者，專案設計概念是「既給魚吃，也給釣竿」，將保險業務員所需職能設計成具體可行的工作，例如：逐步考取各項證照、業務習慣養成等，讓新人在六個月內逐步具備銷售技巧與資格，釋放出未知的潛能。 搶先卡位：https://www.lawbroker.com.tw/job/plan