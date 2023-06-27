今年上半年 台灣再增279位CFP®/AFP 新世代金融菁英
2023年CFP®/AFP 認證榮譽榜單
全球最具權威的財務規劃認證－CFP®/AFP專業認證，台灣上半年再增添279位獲得認證，截至5月底台灣已超過3,500位CFP® 專業認證有效持證人及AFP 專業認證有效持證人。
社團法人臺灣理財顧問認證協會（FPAT）表示，全球27個國家已有超過20萬人取得CFP® 國際認證高級理財規劃顧問證照，取得CFP®/AFP專業認證，不僅可提升金融專業跨領域競爭力並強化工作上的優勢，為客戶提供最佳的理財建議，在金融市場的變化中，需要一個能讓您脫穎而出的專業認證。
以下為今年獲得CFP®/AFP專業認證之人士：
｜新取得 國際認證高級理財規劃顧問證照計211人
|南山人壽
|簡筱晏
|蔣秀珊
|蔣欣芸
|葉惠菊
|趙奕銘
|許雅傑
|許婷茹
|許家倫
|許芸綾
|許朋玲
|陳冠伶
|陳靜茵
|陳建宏
|陳啓誠
|陳葦慈
|梁惟宸
|梁偉平
|郭廷昱
|莊孟璇
|施澤閔
|洪筱雯
|洪政雄
|洪小婷
|范津瑋
|芮僑憶
|林莉玲
|林祐竹
|林品鋆
|林千惠
|周子維
|李予綾
|吳佩璇
|呂蔚敏
|余采蔚
|中國信託銀行
|謝旻吟
|錢潔萱
|鄭冽洌
|鄭如辰
|蔡易珀
|劉曉芳
|廖珮瑜
|黃崇勝
|許翠芸
|許閔涵
|莊佩樺
|張雅晴
|洪易均
|林建宏
|周莉欣
|沈怡伶
|呂佩儒
|朱祁劭
|王詩文
|王美鳳
|王乃英
|方曉琪
|國泰人壽
|蔡月玲
|廖郁青
|黃柏蒼
|游智堯
|賀智宇
|陳珮瑩
|陳亭伊
|許君平
|張婉瑜
|張宜惠
|高靖斌
|林佩鈺
|林佳樺
|林承學
|林姿吟
|林昱岑
|周詩璟
|卓岡億
|李宗倍
|王偉臣
|王雅玲
|玉山銀行
|蔡昀恬
|蔡耀陞
|楊于萱
|楊宥薰
|黃玲玉
|黃淑芬
|張永儒
|張容榕
|呂蕙倩
|王仁
|三商美邦人壽
|謝秉軒
|樂嘉耕
|鄭馥樂
|陳漢奇
|康博凱
|張廷皇
|洪洛伊
|王素勤
|王偉璽
|王淑華
|國泰世華銀行
|藍苡宸
|賴俊偉
|蕭佑竹
|蔡淑蓮
|劉懿愔
|温重彬
|曾炫銘
|林若靜
|李宜珊
|李恭賓
|永豐銀行
|謝淑蓮
|滕彥佑
|楊瑋維
|陳卉芳
|陳采璠
|張家慧
|施佑璇
|林哲源
|李淑鈴
|何雅玲
|華南銀行
|劉雅蓁
|黃瀞予
|彭雪真
|陳彥傑
|郭泰良
|徐世辰
|呂玉雪
|江綺玲
|台灣人壽
|謝憶榕
|游舒晴
|陳雅琦
|郭珞伶
|張博丞
|林麗華
|中國人壽
|鄭雯憶
|董兆康
|陳艷穗
|徐慈伶
|邱藍慧
|林郁芬
|台新銀行
|蔡文凱
|高巧穎
|林聖凱
|吳昱賢
|新光銀行
|羅宇安
|黃意芳
|許雅晴
|唐冠羣
|上海商業儲蓄銀行
|陳玫如
|陳鴻鈞
|林信旭
|周承運
|兆豐銀行
|蔡佩穎
|陳靖妮
|林芳君
|第一銀行
|葉勝智
|林殿一
|林政逸
|富邦人壽
|蔡岑宣
|游承翰
|李岱霖
|元大證券
|陳盈綾
|張容菀
|馬晟翔
|公勝保險經紀人
|陳安屏
|陳定烽
|張婉庭
|臺灣銀行
|潘志展
|王麗萍
|台北富邦銀行
|賴冠蓁
|蔡佩玲
|滙豐銀行
|湯宗祐
|何玉珊
|合作金庫商業銀行
|陳鈺翔
|張簡雅琪
|富邦證券
|張治儀
|胡孟杰
|安達人壽
|謝蕎駿
|陳柏叡
|台中銀行
|陳義
|元大銀行
|洪祐捷
|瑞士銀行
|巫聖婷
|渣打銀行
|陳佳足
|瑞興銀行
|陳儀卉
|花旗(台灣)商業銀行
|蕭素卿
|遠東國際商業銀行
|林家弘
|陽信銀行
|王博平
|新光人壽
|邰郁倫
|康和證券
|鄭家甄
|南山產物
|呂元傑
|富易達經紀人
|佘螢螢
|嘉泓財富管理顧問(股)公司
|謝佳君
|勤業眾信聯合會計師事務所
|何昶毅
|其他金融業
|鄭偲媺
|鄒亦婷
|黃詩詩
|陳易辰
|莊筑豐
|高翰昇
|吳尚霖
|宋杰蓉
|李蕙均
|等21人
｜新取得 理財規劃顧問證照計68人
※各機構持證人數由多到少排列。
|南山人壽
|龔麗華
|賴育仙
|廖德蘭
|楊逸誠
|曾慶碩
|曾家琪
|徐雯慧
|施伊蔆
|李育安
|王偉丞
|國泰人壽
|蕭丁齊
|黃秀梅
|郭敔軒
|張展郡
|唐淑惠
|柯汶婷
|林昱志
|周育卉
|吳宗韓
|王惠美
|三商美邦人壽
|謝采珊
|劉佩淇
|陳鈺沂
|陳梅鑫
|江素玉
|台新銀行
|陳品富
|陳明賢
|張舒涵
|卓柏仲
|中國信託銀行
|謝曉玫
|劉冠鑫
|吳挺綸
|玉山銀行
|鄧杰修
|陳威政
|林鳳君
|台北富邦銀行
|程怡婷
|殷堂舜
|林文龍
|彰化銀行
|粘舒媖
|張凱茵
|新光銀行
|李文煜
|江柏萱
|公勝保險經紀人
|盧乃愛
|張惠芳
|第一銀行
|黃子原
|國泰世華銀行
|楊芮宜
|華南銀行
|莊欣璇
|聯邦銀行
|劉淑華
|陽信銀行
|張淑涓
|永豐銀行
|王曉芳
|富邦人壽
|劉純瑋
|新光人壽
|范展嘉
|元大證券
|劉欣怡
|富邦證券
|陳盈彰
|普鴻資訊(股)公司
|朱奕安
|綠點金融科技股份有限公司
|蕭雅鳳
|聖暉工程科技(股)公司
|梁鈞幃
|翔敏國際企業有限公司
|張淮策
|杉盛資產管理顧問(股)公司
|林傳恩
|其他金融業
|楊佳恬
|陳慧珍
|姚軼凡
|江仰山
|等9人
資料來源：社團法人臺灣理財顧問認證協會