今年上半年 台灣再增279位CFP®/AFP 新世代金融菁英

2023年CFP®/AFP 認證榮譽榜單

全球最具權威的財務規劃認證－CFP®/AFP專業認證，台灣上半年再增添279位獲得認證，截至5月底台灣已超過3,500位CFP® 專業認證有效持證人及AFP 專業認證有效持證人。

社團法人臺灣理財顧問認證協會（FPAT）表示，全球27個國家已有超過20萬人取得CFP® 國際認證高級理財規劃顧問證照，取得CFP®/AFP專業認證，不僅可提升金融專業跨領域競爭力並強化工作上的優勢，為客戶提供最佳的理財建議，在金融市場的變化中，需要一個能讓您脫穎而出的專業認證。

以下為今年獲得CFP®/AFP專業認證之人士：

｜新取得 國際認證高級理財規劃顧問證照計211人

南山人壽 簡筱晏 蔣秀珊 蔣欣芸 葉惠菊 趙奕銘 許雅傑 許婷茹 許家倫 許芸綾 許朋玲 陳冠伶 陳靜茵 陳建宏 陳啓誠 陳葦慈 梁惟宸 梁偉平 郭廷昱 莊孟璇 施澤閔 洪筱雯 洪政雄 洪小婷 范津瑋 芮僑憶 林莉玲 林祐竹 林品鋆 林千惠 周子維 李予綾 吳佩璇 呂蔚敏 余采蔚 中國信託銀行 謝旻吟 錢潔萱 鄭冽洌 鄭如辰 蔡易珀 劉曉芳 廖珮瑜 黃崇勝 許翠芸 許閔涵 莊佩樺 張雅晴 洪易均 林建宏 周莉欣 沈怡伶 呂佩儒 朱祁劭 王詩文 王美鳳 王乃英 方曉琪 國泰人壽 蔡月玲 廖郁青 黃柏蒼 游智堯 賀智宇 陳珮瑩 陳亭伊 許君平 張婉瑜 張宜惠 高靖斌 林佩鈺 林佳樺 林承學 林姿吟 林昱岑 周詩璟 卓岡億 李宗倍 王偉臣 王雅玲 玉山銀行 蔡昀恬 蔡耀陞 楊于萱 楊宥薰 黃玲玉 黃淑芬 張永儒 張容榕 呂蕙倩 王仁 三商美邦人壽 謝秉軒 樂嘉耕 鄭馥樂 陳漢奇 康博凱 張廷皇 洪洛伊 王素勤 王偉璽 王淑華 國泰世華銀行 藍苡宸 賴俊偉 蕭佑竹 蔡淑蓮 劉懿愔 温重彬 曾炫銘 林若靜 李宜珊 李恭賓 永豐銀行 謝淑蓮 滕彥佑 楊瑋維 陳卉芳 陳采璠 張家慧 施佑璇 林哲源 李淑鈴 何雅玲 華南銀行 劉雅蓁 黃瀞予 彭雪真 陳彥傑 郭泰良 徐世辰 呂玉雪 江綺玲 台灣人壽 謝憶榕 游舒晴 陳雅琦 郭珞伶 張博丞 林麗華 中國人壽 鄭雯憶 董兆康 陳艷穗 徐慈伶 邱藍慧 林郁芬 台新銀行 蔡文凱 高巧穎 林聖凱 吳昱賢 新光銀行 羅宇安 黃意芳 許雅晴 唐冠羣 上海商業儲蓄銀行 陳玫如 陳鴻鈞 林信旭 周承運 兆豐銀行 蔡佩穎 陳靖妮 林芳君 第一銀行 葉勝智 林殿一 林政逸 富邦人壽 蔡岑宣 游承翰 李岱霖 元大證券 陳盈綾 張容菀 馬晟翔 公勝保險經紀人 陳安屏 陳定烽 張婉庭 臺灣銀行 潘志展 王麗萍 台北富邦銀行 賴冠蓁 蔡佩玲 滙豐銀行 湯宗祐 何玉珊 合作金庫商業銀行 陳鈺翔 張簡雅琪 富邦證券 張治儀 胡孟杰 安達人壽 謝蕎駿 陳柏叡 台中銀行 陳義 元大銀行 洪祐捷 瑞士銀行 巫聖婷 渣打銀行 陳佳足 瑞興銀行 陳儀卉 花旗(台灣)商業銀行 蕭素卿 遠東國際商業銀行 林家弘 陽信銀行 王博平 新光人壽 邰郁倫 康和證券 鄭家甄 南山產物 呂元傑 富易達經紀人 佘螢螢 嘉泓財富管理顧問(股)公司 謝佳君 勤業眾信聯合會計師事務所 何昶毅 其他金融業 鄭偲媺 鄒亦婷 黃詩詩 陳易辰 莊筑豐 高翰昇 吳尚霖 宋杰蓉 李蕙均 等21人

｜新取得 理財規劃顧問證照計68人

南山人壽 龔麗華 賴育仙 廖德蘭 楊逸誠 曾慶碩 曾家琪 徐雯慧 施伊蔆 李育安 王偉丞 國泰人壽 蕭丁齊 黃秀梅 郭敔軒 張展郡 唐淑惠 柯汶婷 林昱志 周育卉 吳宗韓 王惠美 三商美邦人壽 謝采珊 劉佩淇 陳鈺沂 陳梅鑫 江素玉 台新銀行 陳品富 陳明賢 張舒涵 卓柏仲 中國信託銀行 謝曉玫 劉冠鑫 吳挺綸 玉山銀行 鄧杰修 陳威政 林鳳君 台北富邦銀行 程怡婷 殷堂舜 林文龍 彰化銀行 粘舒媖 張凱茵 新光銀行 李文煜 江柏萱 公勝保險經紀人 盧乃愛 張惠芳 第一銀行 黃子原 國泰世華銀行 楊芮宜 華南銀行 莊欣璇 聯邦銀行 劉淑華 陽信銀行 張淑涓 永豐銀行 王曉芳 富邦人壽 劉純瑋 新光人壽 范展嘉 元大證券 劉欣怡 富邦證券 陳盈彰 普鴻資訊(股)公司 朱奕安 綠點金融科技股份有限公司 蕭雅鳳 聖暉工程科技(股)公司 梁鈞幃 翔敏國際企業有限公司 張淮策 杉盛資產管理顧問(股)公司 林傳恩 其他金融業 楊佳恬 陳慧珍 姚軼凡 江仰山 等9人

※各機構持證人數由多到少排列。

資料來源： 社團法人臺灣理財顧問認證協會