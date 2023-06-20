新光銀行打造友善家庭職場親子同樂

新光銀行於日前在新竹「六家分行」舉辦員工眷屬補班日「小小銀行員職場體驗營」親子活動，目的在使自家員工眷屬透過參與親子活動，瞭解其另一半、爸爸媽媽的工作内容及環境，並藉由各項體驗活動增進員工的親子關係，促進家庭和睦。

當日「小小銀行員職場體驗營」的活動內容安排極為豐富，除了有教導員工眷屬認識各國幣別、判斷鈔票的真偽、傳授點鈔技巧等活動，員工眷屬不論是大朋友或小朋友，都可體驗到「做中學」的樂趣外，更透過簡單輕鬆的故事劇場、魔術表演及氣球姐姐互動秀等，增進親子互動、拉近員工眷屬與親子關係間的距離，讓補班日增添了溫馨快樂的氣氛並提高員工認同的幸福感。

新光銀行「六家分行」為新光銀行首家「碳中和」特色分行，該行舍使用綠色建材及環保燈具外，屋頂所建構的太陽能板，可做為分行戶外招牌及照明的電源使用，除了職場體驗營以外，更讓參與活動的親子們共同參觀綠能環境，兼負當日活動寓教於樂的綠能知識。 新光銀行徐秉心人資長表示，新光銀行重視員工的福祉與家庭生活，未來也將持續善用各個分行空間，舉辦綠色環保及親子講座活動；期使客戶來行辦理金融服務外，也能增長綠能知識，彰顯新光銀行重視ESG及節能減碳的精神，用正面的永續績效爭取消費者的認同及支持。