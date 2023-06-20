端午節用「台灣行動支付APP」發紅包

逢年過節的紅包，加了一點感謝與關懷，總是特別有記憶點。

想起誰，就發個紅包吧！「台灣行動支付APP」最新版本新增「發紅包」功能，在APP主畫面進入「紅包」功能，點選「前往發紅包」，即可設定金額、祝福語，分享給對方，趁著端午佳節團聚時刻傳遞問候，應景又暖心。

6月21日09:00～6月26日12:00期間，發送紅包被對方領取成功，您即可獲得一個抽獎紅包，有機會抽中2元、6元、8元、88元、888元紅包，每日上限5次（發紅包對象不得重複），活動獎勵紅包共計41,213個，增加抽獎機會又能跟親友同樂，祝福心意滿滿，運氣更好！

除了紅包暖心，喜歡咖啡甜點的朋友，可別錯過精選臺北職人咖啡甜點指南（https://www.niusnews.com/event/coffeedessert2023），「2023本心賞」精選台北50+風格多樣的品牌，為咖啡和甜點愛好者們帶來一場夏日美食盛宴。包含2014世界烘豆冠軍—賴昱權老師的OH！Café、2023香港沖煮賽冠軍Moonshine Coffee、亞洲50間最棒咖啡館的ALL DAY ROASTING COMPANY，以及以季節性手工糕點聞名的SEASON Artisan Pâtissier、2015年德國IBA世界甜點冠軍—楊嘉明烘培所…等，各店職人本心呈現，將細緻、療癒的美味送到你面前，不論是喜歡拍照打卡、或深度品嘗視覺味覺兼備的美食，與重要的人在此共度假日時光，浪漫又消暑！

最後，假期結束後，別忘了七月要繳汽機車燃料費，收到繳費單，只要打開「台灣行動支付APP」，掃描繳費單上的QR code，即可輕鬆繳納。玩樂繳費兩不誤，就用「台灣行動支付APP」！

【近期熱門優惠】（各活動若額滿將公告於官網）

端午粽好運 發紅包獎紅包：2023/6/21 09:00~6/26 12:00，使用「台灣行動支付APP」之「發紅包」功能發出10元（含）以上紅包被領取成功，即可獲得1次紅包抽獎機會，最高可抽中888元紅包！ 線上購-好券Buy開站慶（最低54折起）、來自花蓮瑞穗的紅心土爸樂濃果汁團購（6/19線上獨家清涼開賣，熱銷商品限量售完為止）、南農電舖（單筆九折、滿額贈送金幣） 購物：2023本心賞（現折20%優惠）、歐舒丹（20%回饋）、我的樂活生活館（單筆享10%回饋）、墊腳石（20%回饋）、動力主義（20%回饋）、DK 呼吸空氣鞋（滿額享500元回饋）、芯動力智販機（20%回饋） 出遊（消費20%回饋） ：台中地區、苗栗地區、淡水老街、花東縱谷泡好湯、樂天桃園棒球場（美食街）、宜蘭傳藝中心、旗津商圈、桃園觀光夜市、新北坪林商圈、宜蘭東門夜市、臺北市華西街商圈、士林夜市（7/1起）、國家森林遊樂區（10%回饋） 百貨：義大世界（滿千元回饋10%）、豐原太平洋百貨（滿3,500元贈350禮券）、新莊宏匯廣場（單筆滿1,000元以上贈200元電子抵用券）、桃園台茂購物中心（單筆滿1,000元以上贈200元電子商品券） 、誠品書店（購物享10%回饋）、漢神巨蛋（滿額送200 元商品券）、廣三SOGO（滿額贈禮券）、義享時尚廣場（滿額贈電子商品券） 交通住宿：福容大飯店（20%回饋）、台北老爺大酒店（20%回饋）、麗翔酒店（滿額贈好禮）、福懋加油站（每公升現折1.5元）、金門綠能租車（10%回饋）

2023年「台灣行動支付APP」優惠情報：

轉帳交易，不論金額筆數皆享有全年０手續費優惠，轉帳給親友即時又便利。 信用卡感應交易（限Android 6.0以上具NFC感應功能裝置），不論金額筆數皆享有全年2%回饋（每卡每月回饋上限100元）。 金融卡掃碼購物交易，享全年回饋20%紅利點數（支援銀行：臺銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、兆豐、臺企銀，每銀行每身分證歸戶每月回饋上限1,000點）

各活動詳情請見「台灣Pay」官網www.taiwanpay.com.tw/content/info/nnews.aspx