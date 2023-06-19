疫情解封掀起旅遊風潮 公勝保經建議加保旅平險或不便險享安心旅遊

端午連假即將到來，小朋友們最期待的暑假也緊跟在後，再加上疫情解封後，報復性旅遊潮已迅速復甦起來，許多民眾蓄勢待發規畫出遊行程，不論機場、高鐵、火車、國道各種交通工具運載量定創新高，因此公勝保經提醒，若有出遊計畫的民眾務必檢視自身是否已投保旅行平安險，或旅行綜合險，且須提高保障。

根據交通部道路交通安全督導委員會網路公布資料顯示，2023年第一季交通事故總件數高達102,744件，造成812人死亡、137,702人受傷；前陣子知名航空發生某些航班在日本滯延起飛事件，讓很多旅客無奈夜宿機場、破壞旅遊興致。此時若民眾有購買旅行平安險、旅行不便險，再加上意外險，萬一遇到這些突發狀況即可獲得基本保障與賠償。若發生狀況時，務必記得保持冷靜，並取得相關證明文件，以確保自己保障權益。

另外，許多民眾安排國內旅遊，出發前亦須投保旅平險或意外險。公勝保經GOGO保專案負責人楊振和表示，壽險公司與產險公司提供的意外險，保障範圍也略有不同。產險提供多是保障範圍較廣的套裝組合，保費相對便宜；但壽險公司的意外險較可保證續約，不會因為前一年曾經出險而導致下一年度無法承保的窘境，民眾可依實際需求來挑選。

民眾該怎麼投保呢？除了找業務員服務、或到機場保險櫃枱投保外，更有效率、更省保費方式則是透過網路投保平台，出發前1小時投保也還來得及。舉例來說，GOGO保網投平台提供兩種以上旅行綜合險，除了提供飛行與交通運輸過程中的交通保障，也提供旅行期間全程的人身安全與醫療保障，如海外突發疾病、SOS海外醫療救援服務等，除了提供多種保費方案組合外，有些險種也涵蓋新冠肺炎，登革熱以及猴痘等法定傳染病的保障，讓整趟旅程能更安心無憂。

金融科技帶動多元的網路金融服務趨勢，金管會也鼓勵民眾善用網路投保或網路保險服務，在不受空間與時間限制下，保費上也更划算，檢視自身保障需求，選擇適合的保險商品來補足保障缺口及獲得需要的保險服務。

公勝保經資深行銷副總詹采蓁提醒想計畫帶小孩出遊的家長，因18歲以下孩童不具備申請信用卡資格，即使是透過網路投保平台，父母也無法代其投保，且不足15歲以下孩童則有壽險保額上限的限制需要考量。因此，建議在出發前至少保留7個工作日，找尋保經業務員代為處理，透過傳統紙本投保方式，才能讓大人小孩皆擁有旅行平安險，或旅行不便險的全面保障。