華銀聯手警方打詐 強化金融詐騙防護網

華南銀行對於防堵金融詐騙一向不遺餘力，率先配合「金融機構全國368鄉鎮走透透反詐宣導」活動，擔任防詐守門員，112年6月17日於華南銀行總行大樓，與臺北市政府警察局信義分局合作舉辦防制詐騙宣導活動，華南銀行總經理黃俊智、內政部警政署刑事警察局局長黃西河及臺北市政府警察局信義分局分局長陳炯志親臨現場致詞，期藉由警銀合作向民眾宣導各類詐騙案例及防詐方式，並透過互動式有獎徵答活動，提高民眾興趣、防詐意識及對金融詐騙之警覺心。

數位普及與近年疫情影響使民眾上網普及化，雖提升生活便利，惟詐騙案件亦隨之有增無減，加以銀髮世代來臨，不法份子更藉由各式話術及手段詐騙資訊弱勢族群，導致近年來詐騙案受害人數與金額均節節攀升。政府已將打擊詐欺列為重要政策，日前通過「新世代打詐行動綱領1.5版」，從識詐、堵詐、阻詐、懲詐等四個面向積極打詐。金管會為提升金融機構防詐知能，鼓勵基層金融從業人員機敏阻詐、激發全民共同反詐之警覺，亦推出「金融防詐騙宣導專區」網站，揭露金融詐騙態樣等資訊，對全民進行防詐宣導。

華南銀行也將針對全國北中南15個鄉鎮，由在地分行與當地警察局共同合作舉辦防詐活動，繼續深入台灣大城、小鎮、偏鄉落實防詐宣導，建立民眾正確觀念，降低金融詐騙案件之發生。除積極參與各類反詐宣導活動之外，華南銀行已參與內政部警政署及金融機構合作之「鷹眼識詐聯盟」，透過AI預警模組提早發現交易異常帳戶，運用科技精準防堵金融犯罪發生，以強化並提升阻詐成效。

黃俊智表示，華南銀行不斷持續加強行員教育訓練，並宣導各類詐騙手法，國內186家分行均秉持公平待客精神，積極臨櫃關懷，戮力守護客戶資產。若查覺異常情形，第一線行員除了同理關懷、耐心勸說阻擋客戶將款項匯出或轉出之外，並會即時通知警方到場協助辦理，讓民眾免受詐騙之苦。

「金融防詐」是華南銀行極度重視之議題，貫徹政府打詐政策責無旁貸，並將持續強化相關防制金融詐騙措施，透過警銀合作落實行員與民眾共同識詐、堵詐、阻詐，打造堅實之金融防護網，協助執法機關防制金融犯罪，華南銀行絕對是客戶最能信賴的銀行。