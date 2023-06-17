快點卡綁LINE Pay 端午美食回饋放大

端午節吃美食，掌握最新優惠訊息最划算。不想開伙直接去餐廳或叫外送最方便，LINE Bank推薦foodpanda、屋馬燒肉、輕井澤集團美食優惠，用「快點卡」完成LINE Pay綁定並刷卡，選擇「快點隨手Pay」權益時，除能享有LINE Bank一般消費回饋0.5%與限時專屬優惠加碼回饋單筆滿千送50點，更能享受LINE Pay活動優惠，消費超划算。

國內知名餐飲集團燒肉、火鍋，標榜饕客必吃，全家人一起外出用餐，不用下廚輕鬆又能飽餐一頓。至輕井澤集團餐飲以LINE Pay綁定「快點卡」消費，6月30日前，每週五單筆消費滿1,288元最高享LINE POINTS 5%回饋，該月最多可拿LINE POINTS 300點；至屋馬燒肉以LINE Pay綁定「快點卡」消費，6月30日前，每週五單筆消費滿4,000元享LINE POINTS 200點。上述優惠再加上「快點卡」一般消費回饋0.5%，最高享5.5%回饋，若週五至週日權益切換至「快點隨手Pay」，以「快點卡」綁定LINE Pay單筆付款滿千，有機會還能再拿50點。

不想出門就想吃大餐，不妨選擇輕鬆省力的美食外送，想吃甚麼就點甚麼，坐在家中就可快速享受美食上門。只要上foodpanda點餐以「快點卡」消費，6月30日前，享受指定店家優惠 5折起，消費滿 329元 輸入優惠碼【六月熊送】再打 85 折（最高折抵60元），再加上「快點卡」一般消費筆筆回饋LINE POINTS 0.5%無上限，消費越多賺得越多！週五到週日權益切換至「快點隨手Pay」，以「快點卡」綁定LINE Pay單筆付款滿千，有機會還能再拿50點。

LINE Bank快點卡現正祭出「快點隨手Pay」優惠，除一般消費基本回饋0.5%且回饋無上限以外，週五至週日每日10:00～24:00，擇一使用LINE Pay或街口支付綁定付款，享單筆滿千送LINE POINTS 50點（每週合併計算限前2000名，每人每週限回饋乙次，不適用LINE Pay電信費及保險專區）。用戶可至LINE Bank服務當中的「我的卡片」，點選「卡片優惠」，即可切換權益至「快點隨手Pay」享受服務。詳情可造訪快點卡優惠活動頁面 https://lbtw.tw/4yl3hd。