出國有三怕！連假出遊前做足準備再出發

富邦人壽網路投保旅平險 E指搞定 平安保障跟著走

疫情解封後國人瘋出國，根據交通部觀光局統計，今年首季國人出國人次突破200萬人次。面臨即將來臨的暑假，民眾想飛的心蠢蠢欲動，隨著數位科技發達，出國前需要做的準備雖然比過去少很多，像是：不一定要換匯，手機行動支付也能到處血拼；上網流量用爆，當地也可找到應急的替代方案，唯有旅行平安保障一定要在出發前搞定，才能安心出門、放心暢玩。

富邦人壽副總經理陳寬偉指出，旅遊已然成為人們休閒生活中不可或缺的一環。然而，若旅程中遭逢意外或是突發疾病，不僅遊興大減，也會衍生醫療費用開銷。建議民眾想要玩得盡興，無論大小旅行都該預先投保旅平險增添保障、轉嫁風險；而網路投保旅平險不受時間、空間限制，只要踏上旅程前拿出手機滑一滑，出國前10分鐘上網即可e指搞定，且保費相對精省，讓民眾同時享便利省荷包擁保障。

出門在外有三怕，有了旅行平安險都能一一招架、轉嫁風險

一怕：保障有斷點 只憑刷卡贈送旅平險，保障恐有限

大部分刷卡享的旅平險或旅遊不便險僅針對「同一張信用卡」支付80％以上團費方提供，且通常僅保障「搭乘固定車次或航班公共運輸工具期間」，「供遊覽之用而非經常性載運旅客」的交通工具(如：麗星郵輪、遊覽車等)則不在保障範圍內(實際狀況視各家發卡銀行規定)。

而自行向保險公司投保旅平險，則可保障旅行全程，如「富邦人壽安心悠遊網路投保旅行平安保險」以日計算、24小時為單位，保險起訖時間可依旅遊期間自選，期間不但可享旅途「全程」的意外身故／失能保障，搭乘大眾運輸工具身故／失能額外提供保險金額最高10％給付，讓整趟旅程無後顧之憂。

二怕：臨時掛病號 國外旅遊身體不適狀況多，善用海外突發疾病醫療險增加保障

出國旅遊最怕突然掛病號，尤其使用到國外的醫療系統，可能會讓荷包大失血，以日本滑雪發生骨折意外為例：救護車運送、手術、藥品、住院預估醫療費用為200至300萬日圓(折合新台幣約46萬至69萬元)，花費非常可觀。

富邦人壽提醒，考慮在海外發生疾病或意外，醫療費用支出較高、就醫諮詢相對不便，除投保旅平險，最好也能附加「海外突發疾病醫療」與「傷害醫療」保障，小花費換得全程安心保障。「富邦人壽安心悠遊網路投保旅行平安保險」可附加「e海外突發疾病醫療健康保險附約」，保障範圍涵蓋住院、門診、急診醫療，若以前往歐洲申根國家旅遊為例，最高保障金額為150萬元(非歐洲申根國：最高保險金額上限為主約之10%)；若附加「e旅行平安保險傷害醫療保險附約」，國外最高實支實付保險金額為135萬元(國內則為67萬)，未雨綢繆有備無患。

三怕：突發狀況來攪局 善用海外急難救助，提供保戶最即時的援助

出門旅行可能會獲得不少驚喜，但難免會有意料之外的事情發生，例如：意外受傷、身體不適等突如其來的插曲往往讓人措手不及，不得不中斷原本安排好的旅程。

投保「富邦人壽安心悠遊網路投保旅行平安保險」可享多項海外急難救助服務，包含電話醫療諮詢、醫療機構介紹、緊急醫療轉送、返國安排、親屬探訪機票住宿補助、住院醫療費用之基本代墊額度為新台幣三十萬元等服務項目，人在異鄉也不怕求助無門、孤立無援。

網路投保旅平險有機會享優惠、抽好禮

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