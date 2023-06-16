證基會資產管理前瞻論壇 探討落實永續行動

因應我國政府推動2050淨零轉型目標，金融監督管理委員會推動「上市櫃公司永續發展路徑圖」，分階段實施碳盤查及確信，並於今 (2023)年3月28日發布「上市櫃公司永續行動方案」，以治理、透明、數位、創新為四大主軸，建構五大面向，包括：引領企業淨零、深化企業永續治理文化、精進永續資訊揭露、強化利害關係人溝通、推動ESG評鑑及數位化。期協助企業及早因應氣候變化衝擊、達成減碳目標，深化資本市場永續發展。

「2023資產管理前瞻論壇」現場座無虛席，年年報名人數攀高，已成為公辦論壇裡相當受期待的口碑場。圖／陳珮琪

為促進我國資本市場及資產管理業永續發展，由金管會指導、證基會主辦的「2023資產管理前瞻系列論壇」16日舉辦，論壇主題為「落實永續行動方案，深化資本市場發展」，邀請產、官、學專家，分享企業邁向永續發展的關鍵要素與投資策略，期能共同提升企業價值及競爭力，健全資本市場ESG生態體系；主題包括：(一)金融監督管理委員會證期局張子敏副局長「上市櫃公司永續行動方案，厚植企業競爭力」、(二)臺灣證券交易所公司治理部余宗普經理「強化ESG資訊揭露，引導企業邁向永續」、(三) 投信投顧公會劉宗聖理事長「從ESG數位化趨勢，洞悉產業投資價值」…等各領域業產業及民眾所關心之議題。

「2023資產管理前瞻系列論壇」與會貴賓(左起)全國工業總會邱碧英副秘書長、金融監督管理委員會證期局張子敏副局長、證券暨期貨市場發展基金會林丙輝董事長、臺灣證券交易所公司治理部余宗普經理、投信投顧公會劉宗聖理事長。圖／陳珮琪

並由證券暨期貨市場發展基金會林丙輝董事長主持綜合座談，邀請證期局張子敏副局長、證交所公司治理部余宗普經理、投信投顧公會劉宗聖理事長、全國工業總會邱碧英副秘書長針對「ESG永續行動方案具體作法及量化目標」、「碳排數據蒐集與揭露的重要性」、「供應鏈永續淨零策略之價值創造」、「我國邁向淨零排放的關鍵下一步」…等議題做具有深度和廣度的探討。

證券暨期貨市場發展基金會林丙輝董事長親自主持「2023資產管理前瞻系列論壇」，與會貴賓討論熱烈，博得滿堂彩。圖／陳珮琪

證券暨期貨市場發展基金會林丙輝董事長致貴賓歡迎詞時，即針對當下戶外風雨交加，點出極端氣候影響非同小可，正證明今天探討的ESG確有高度重要性；幽默的引言，獲得全場高度共鳴！林丙輝董事長表示，淨零議題有相當重要性、也推動許久，直至近來氣候變遷加劇、歐盟碳關稅實施等具體方案推行，大家深深有感、共識才更快形成，議題推動得以如火如荼推展！

林丙輝董事長並以推動此需要「棍子和胡蘿蔔」雙管齊下為比喻，棍子指像碳關稅實施、碳費課徵、執行時企業會面臨成本大幅上升…；胡蘿蔔則指借助永續金融實施，資本市場投資火、資金到位、投資人高度認可…，就是具體的利多胡蘿蔔。在國家淨零排放總目標下，金管會也推出多項政策，包括「上市櫃公司永續行動方案」、「綠色金融3.0」、「推動ESG評鑑及數位化」、「ESG永續資訊揭露」…，對於永續金融實施而言，都是非常具體的措施！