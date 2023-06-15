和大斥資21億元美國設廠 最遲2025年初投產完成百億目標

汽車傳動系統製造廠和大工業（1536）13日股東會，會中並完成董事會全面改選，董事長推派由沈國榮續任，董事長沈國榮在會中也同時宣布啟動美國設廠計畫，廠址將在亞利桑那州、德州、新墨西哥州、路易斯安那州等四地擇一地設廠，預計半年內可拍板確定廠址開工建廠，初步總投資金額21億元，規畫於2024年底或2025年初完工落成投入量產，同時將完成集團年營收百億的企業目標。

董事長沈國榮表示，隨著各車廠均朝電動車轉型發展，和大客戶轉型電動車過程中，燃油車仍有一定市場，但電動車也逐步跟進成長，預期在2027年電動車將可超越燃油車，但現在市場產生削價競爭現象，此種亂象預計需經過2、3年後，才會在汰弱留強整頓下，回復正常市場機制，而和大將會是各車廠優先供應廠商首選，進而帶動營收持續成長。

沈國榮並表示，2023年各家電動汽車大廠勢必爭相發表新型電動車款及擴增生產產能，將持續維持百家爭鳴的榮景，因此，和大近年積極佈署建置新世代AI廠房，以因應日益增多的歐美系車廠轉型電動車的投入及新創公司加入電動車市場，和大嘉義五廠新建工程正緊鑼密鼓興建中，預計六月底申請廠房使用執照，第三季設備安裝，第四季正式投產，預期提高熱處理生產效率及製程瓶頸。

另外，大里廠區1088地號千坪土地也於五月底取得建照並同步展開擴廠計畫，預計2024年9月完工，將可重整大里廠區產能配置，提升製程競爭力。

此外，配合美系客戶在地製造的政策驅使，加上墨西哥北部與美國南部已是多國品牌車廠陸續進駐的汽車中心集散地，和大正式啟動美墨邊境覓地設廠專案評估規劃，預計半年內決定廠址，且最慢於二年內完成第一期投產，以迎接未來電動皮卡、電動洲際卡車及自駕配送車隊等營運成長動能，而總投資額21億元，除了和大自有資金10億元外，其餘將透過政府對美投資專案的低利貸款來因應，不會現金增資。