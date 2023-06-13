創新服務 精準對接 快速進軍美國資本市場

中國經貿近年挾廣大消費市場作為談判籌碼，使其快速發展，卻也使得美、中兩大經濟體亦發擴大摩擦，互以關稅壁壘或貿易障礙、軍事武力彰顯造成彼此矛盾及對立，「美中角力戰」不容輕忽。但如此情勢下，也造就美國及世界多數先進國家的「台灣友好」出現百年難得一遇機會，台灣優秀企業要快速進入美國資本市場，此時正是絕佳時機。

綜觀當前，美國監管機構對台態度友善，正好行銷、推動台灣概念股版圖，擴大爭取認同。 Hestia Insight Inc.（赫世達）與其關聯公司，能提供美國上市的全面專業諮詢與協助。包括語言、法律、財務、上市後治理、尋求融資等等，都能提供完整服務，掃除心理上對於進入陌生環境的不安與障礙。

Hestia Insight Inc.（赫世達）為美國上市公司，上市代號HSTA，李昌武(Edward Lee)先生為董事長及CEO，也是成立於2005年紐約ECL Capital Partners Corp（益盛資本）CEO，在美國資本市場擁有超過30年實戰經驗。是連續創業者投資銀行家、天使投資人，也是上市輔導顧問、上市公司戰略顧問。

李昌武先生表示，由於新冠肺炎(Covid-19)疫情過去，全球企業、金融市場正逐漸重回軌道，台灣優秀公司也都在尋求更多機會，爭取新市場及新資金。加上「地緣政治」趨勢已明顯，在美國上市及推動產品，取得全球資金已是許多菁英的共識，因此台灣需要專業及可靠公司，協助輔導前進美國資本市場全程及解決問題，才能避免浪費時間與金錢。

有鑑於此，此次將帶來ECL Capital Partners的創新服務，包括SPAC（Special Purpose Acquisition Company）合併精準對接，以及特別快速通道掛牌美國那斯達克交易所，並分享近年來於全球市場上的觀察和最新發展趨勢。希望有興趣及決定赴美上市的公司負責人、金融服務業專業人士及同業先進，一起在美國資本市場，打造創新台灣概念股族群。