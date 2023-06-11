愛地雅精確執行營運計畫 看好歐洲E-bike市場高成長潛力

自行車大廠愛地雅工業（8933）9日召開股東會，董事長張元賓會中表示，從109年受新冠肺炎疫情影響，至今疫情亦雖未真正平息，但歐美民眾對於從事運動、健身及參與戶外活動等生活模式相當重視，因此，帶動自行車騎乘熱潮未減，同時，為達成淨零碳排等綠能政策，歐洲多國政府大力補助民眾購買自行車，並建置相關基礎設施，為自行車產業持續挹注成長動能。

張元賓指出，自行車產業在不斷研究創新下，發展高階自行車及電動自行車等高附加價值產品，已是未來必然趨勢，其中，歐洲地區的電動自行車市場更尤被關注。目前愛地雅除將持續提升現有銷售車種產品設計、品質及價格外，電動自行車（E-bike）更是愛地雅目前重要發展產品，預期未來電動自行車出口量及出口值將逐步成長。

總經理陳敬旺並指出，由於全球通膨壓力居高不下，加上俄烏戰爭持續僵持，導致原物料及能源價格維持高檔態勢，造成歐美市場實質購買力下滑，不過鑒於目前高階自行車及電動自行車的需求依舊多於供給量能，出貨平均單價可望再提高，因此，掌握原物料供需及價格變化，整合內外部訊息與資源，精確執行營運計畫是愛地雅集團今年（112年）的關鍵目標。

愛地雅今年主要經營方針將以台灣廠為主軸，強化營運中心功能，並積極開發各國E-bike市場，同時有效掌控、擴充電動車產品關鍵料源及產能，資源共享，國際分工。

在產銷計劃方面，將持續掌握原物料供需時程及價格變化，提升產能效率，對於跨年度新車種開發設計階段，主動提供組車效率改善方案，並提升歐洲市場及電動自行車銷售量。