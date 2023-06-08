貸款詐騙猖獗 解決債務困難方法報你知

imB借貸平台假債權詐騙吸金案越演越烈，受害超過5千人、吸金逾25億元，衝擊民間借貸公司，恆生金融股份有限公司創辦人林秀錞表示，近期也有客戶在諮詢時，再三確認申辦管道是否合法，可見詐騙猖獗程度已經讓一般民眾對借貸開始有戒心。

林秀錞指出，民眾有戒心不全然是壞事，辦理貸款本就需要謹慎小心，除了確認申辦管道安全合法，還要注意貸款額度、利率、分期數以及手續費等是否符合規定，簽約過程更要留意條文，是否與業務說的內容一致，不要因為一時心急需要用錢，反而落入另一個陷阱。

一般如何選擇安全有保障的借貸平台，林秀錞說明，首先可以從公司資訊先確認，名稱、地址、電話是否都有正確提供在公開網站上，提供民眾查驗。再來就是貸款方案上，強調一定過件，當天送銀行、融資可以當天拿錢的，也需要留意，因為這些機構審核貸款都需要一定的作業流程，當天撥款的案例少之又少。最後要提醒，在撥款前就先收費用的，不論是要收手續費、協助解凍或是要幫忙喬件，都有很高機率是詐騙行為，提醒民眾多一分小心，就少一分危險。

如果不確定自己申辦的管道是否合法，恆生金融科技股份有限公司旗下的TW-EZloan台灣簡單貸，在業界有10年的貸款經驗，提供免費諮詢評估、媒合申辦管道以及專人一對一服務，協助想申辦貸款或是對貸款上有疑慮的客戶，解決財務上的困難，可以直接撥打台灣簡單貸免付費專線:0800-808991。