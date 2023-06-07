中壽志工聯手瑪利亞青年 一日店長幸福出擊

中壽志工聯手瑪利亞青年，化身快樂襪實習店長，穿好襪，做好事！中壽一日店長幸福出擊 用心實踐愛的陪練。

心中有「愛」就無「礙」！中國人壽秉持「愛與關懷」的初心，把對保戶的關懷延伸至社會需要溫暖的角落，用心守護弱勢族群，日前更進一步以具體行動實踐愛的陪練，由中壽黃淑芬總經理率領志工團至瑪利亞社會福利基金會(下稱瑪利亞基金會)台中「瑪利Youngの快樂襪子店」，不僅化身一日實習店長，體驗瑪利亞青年們的日常工作，也將中壽於去年底發起的「一份保單一份愛，傳遞希望分享愛」投保做公益活動所募得的愛心，傳遞給瑪利亞基金會，讓中壽「夥伴型公益」力量成為最幸福的公益心暖流，持續在社會間流動。

「歡迎光臨！一起穿好襪，做好事！」在儲備店長小嘉的帶領下，中壽黃淑芬總經理與志工們從認識快樂襪的誕生故事開始，走入心智障礙者的世界，每雙快樂襪上多彩繽紛的圖案，都能看見瑪利亞青年們充滿想像力的創作理念，中壽志工們也放慢腳步，跟隨瑪利亞青年們的節奏，學習包裝禮盒、整理貨品及轉印DIY，用同理心與耐心體會他們如何付出心力。儲備店長小嘉勇敢克服思覺失調症障礙，雖需要花費比別人更長的時間學習，但歷經10年訓練後，現已充滿自信，在店內能獨當一面，靠自己的力量生活自立。

黃淑芬總經理表示，身為瑪利亞基金會的長期公益夥伴，中壽期盼透過連結更多資源，攜手非營利組織、企業內部員工及客戶，共同協作擴大壽險業的普惠價值，以善的循環創造社會共好，也希望發揮企業拋磚引玉的力量，邀請各界踴躍支持快樂襪，讓瑪利亞青年們持續透過畫筆築夢踏實，並在一個被理解的環境中，擁有自己的一片天。

中壽志工們也感動指出，「很開心有機會能近距離與這群可愛的瑪利亞青年互動，從他們開朗陽光的笑容與充滿自信的介紹裡，感受到熱情與喜悅；過程中，也體會瑪利亞基金會創辦人莊宏達醫師說的：『人生所擁有的一切，只有在成就愛時，才能呈現出它們的價值。』並深刻覺察基金會對這群青年們的用心投入。我們會學習這份精神，並帶著這份感動，把愛與關懷的初心融入工作中，將更好的服務提供給客戶。」

你畫我賣，中壽送愛！除了支持瑪利亞基金會心智障礙學員藝術治療畫畫班運作，2022年底，中壽亦成為首家與「瑪利Young快樂襪」進行客製合作的企業，共同開發中壽聯名款環保再生快樂襪，協助拓展多元產品線，將藝術創作開發為文創商品，鼓勵瑪利亞青年用創意展現自身才能，從受助者轉變為價值創造者。中壽去年更透過集團公益日活動協助銷售「瑪利Young快樂襪」，號召大眾共同響應「穿好襪，做好事」，為台中實體門市成立之第一波訂單貢獻近25%營業額；這次中壽志工團擔任實習店長，更在兩小時內帶來超過新台幣10萬元的業績，締造開店以來單日營業額新高，扶持瑪利亞基金會成為真正落實以商業模式，來解決社會問題的社會企業模範。