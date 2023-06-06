imb詐騙 王俐喬邀請專家提出六大要點防詐騙

Imb受害者五千多人喬貸將協助債務者免費債務健檢服務

P2P網路借貸平台，不動產借貸媒合平台imB驚爆負責人涉捲款潛逃，受害者超過上千人，總投資金額高達25億，由於imB還找來名人盛竹如代言，此次事件爆發引起社會譁然，貸款專家王俐喬於六號一起邀請律師王展星（前臺南市政府法制處處長）跟地政士陳紀堯和受害者（網路暱稱）「用九官看世界」九官老師及部落客「敗家輝哥」一起出席【全台防詐騙記者會】一同揭露及提醒民眾六大要點預防借貸及不動產借貸媒合投資詐騙。

俐富股份有限公司執行長王俐喬，網路品牌「喬貸」，在業界有數十年經驗，輔導過數千名貸款案例，王俐喬以數十年經驗和各界專家分析指出此次imb詐騙事件疑點，共同整理出可以提醒民眾防詐騙的六大要點，分別是。

一、看imb的合約中，內容非常粗糙，其中最大漏洞就是不動產債權，應該要會有政府機關的地政事務所，所核發出來的「他項權利證明書」，以作為不動產抵押權利之保障，或是業者應請專業的公正第三方定期去查核該債權的真實性，例如會計師、律師等，並將查核結果公布於平台上，以利投資人能安心；如沒有請公正第三方協助查核，業者就應該把合約(抵押權設定相關文件證明)放在平台上，如因個資法問題，投資人亦可要求請業者提供相關文件，會更有保障。二、imb合約上負責人沒有附相關的身份文件證明，更沒有親簽，建議民眾經過公證人公證後會比較有初步保障，因公證人與律師一樣都具有法律專業知識，並受公證法拘束，會謹慎審查要辦理公證之文件資料。因此建議可透過民間公證人先進行公證，民間公證人公證後的文件也會送交一份已公證的公證書含附件資料到所轄之當地地方法院公證處備存，此外，進行公證時，相關之借款本金和利息或相關文件及借據，也都應提供給民間公證人進行公證前，可初步檢視判斷有無問題。三、當開始發現公司資訊有些不透明，或是跟以往不ㄧ樣的地方時，或是業務流動量大，每個業務說法不一，遇到本金出不來的狀況下，民眾就要小心。四、公司負責人可以去網路上查詢他的相關資料，從司法院判決查詢系統的公開資訊，可以發現imb負責人有其槍砲、暴力討債、偽造文書、侵佔、強制、重利，民眾要確認負責人是不是有前科背景，如果有相關爭議，應避免進行合作交易。五、如果有不法業者請您寄帳戶過去的話，千萬不可以寄，因為有可能會變成警示帳戶，最後在法律程序上處理會非常麻煩。六、民眾只要進行投資交易前，如有遇到上訴問題和疑慮，應打165反詐騙專線查證。

防詐騙論壇(左起)陳紀堯代書、王展星律師、俐富股份有限公司執行長王俐喬、九官老師、敗家輝哥。俐富股份有限公司/提供

用九官看世界九宮老師遭詐騙三千多萬 五千多人血本無歸 專家建議集體訴訟

此次imB受害者「用九官看世界」的九官老師此次遭詐騙三千多萬，九官老師表示，自己評估了二年，約在今年二月投資豈料血本無歸，目前已在各自救會群組一起協力共同訴訟，律師王展星也指出，建議民眾不要私下跟業者和解，建議民眾去法院調解或是找鄉鎮市公所調解，像這次imb案件，建議受害者找可以一起打集體訴訟的律師，提出相關證明文件，就算業者願意簽立本票願意和民眾私下和解，也有可能遇到第二次受騙，還不出錢來，在集體訴訟下，證據提供得相當清楚，此詐騙案件才可以對不法業者進行判決，並要求不法業者後續賠償。

另一名受害者「敗家輝哥」則指出，當初小額投資都有拿回來，直到近期imb業者還不出本金，才覺得有疑慮，當時imb業務更用疫情或是其它理由拖延，王展星律師指出，要是業者沒有造合約走，或是遇到拖延本金情況，亦可先請律師寄存證信函要求業者期限內歸還。

imB受害者近五千多名，更有不少受害民眾拿老本全部投資，現在連基本開銷上面都出現問題，專家王俐喬指出，從自身風險控制做好，要貸款投資沒有問題，但是要考慮到是否投資失利的時候，自己負擔得了這個貸款月付金，投資有賺有賠，沒有穩賺不倒的生意。

「喬貸」即日起更提供免費法律諮詢跟債務健檢服務 協助債務人解決問題

此次imb事件受騙人影響五千多人的家庭，其實也影響不少真正合法的貸款業者，為提高更高品質服務，俐富股份有限公司執行長王俐喬，現場也發放慰問金給受害者「用九官看世界」九官老師及部落客「敗家輝哥」，未來也將邀請企業同好，協助受害者幫忙介紹工作以及相關公益協助。

網路品牌「喬貸」即日起更提供五大服務，包含【免費理財債務健檢】，【免費貸款諮詢】、【免費協助法律諮詢】、【免費心理輔導】、【免費職涯規劃與建議】服務，王俐喬指出，其實會有不少人受騙，在今年遇到通膨也是後疫情時代不少民眾甚至企業都有貸款需求，其中不少民眾是以二胎房貸被騙，王俐喬說明，二胎房貸意思為，在房屋已經有申辦過一次貸款的情況下，再向另一家銀行金融機構、融資公司或民間借貸公司申請第二次的房屋抵押貸款，由於二胎房貸承擔的風險較高，因此通常利率比較高，申辦條件也與一胎房貸不同，比較適合做為短期週轉使用，而此件事情更讓許多家庭血本無歸，「喬貸」不只有專業律師、地政士可洽詢、更有專業團隊用陪伴關愛的角度，用心協助每個債務人面臨的狀況，協助更多需要貸款解決問題的人找對方法及找回自信。

關於俐富股份有限公司

有十年貸款專業經驗的王俐喬，在業界獲獎無數也熱心公益，王俐喬以「女力」形象重新出發，創辦俐富股份有限公司以「喬貸」品牌打開新視野，「喬貸」就如女企業家王俐喬本人的喬取名，會持續幫許多需要貸款的人「喬貸」，「喬」也音同「橋」希望能做每個客戶精神的橋樑，在最需要的時候，來找「喬貸」，不只有專業律師、地政士諮詢、專業團隊用陪伴關愛的角度，一樣用心協助每個債務人面臨的狀況，不管是負債整合或是有任何貸款問題，都能獲得完整的分析及明確的方向，喬貸希望能協助更多有需求的人找回自信。