北富銀響應世界環境日 舉辦「Think ESG」論壇及小農市集

因應碳權交易所將成立，邀台經院解析供應鏈碳管理，超過70家企業踴躍參與力挺本土農業，小農市集迴響熱烈，上千公斤農產品一日售罄

聯合國為鼓勵世界各國提高環保意識，將6月5日訂為「世界環境日」，台北富邦銀行響應永續環保，也選在6月5日舉辦2023年首場「Think ESG」大師論壇，吸引超過70家企業踴躍參與。同時，北富銀自今日起將陸續舉辦4場小農市集活動，號召員工支持在地農業，從觀念到行動全方位落實ESG理念，為台灣邁向2050年淨零目標貢獻心力。

證券交易所日前剛宣布將與行政院國發基金共同設立台灣碳權交易所，引起許多企業對碳權議題的熱烈討論，此次北富銀「Think ESG」大師論壇特別聚焦供應鏈碳管理，邀請台灣經濟研究院研究一所所長陳彥豪博士，深入剖析碳權運作原理及可運用之減碳工具。陳彥豪表示，目前全球逾137個國家及歐盟均已宣示淨零排放目標，美國預計2024年實施「公平轉型和競爭法案」推行碳稅，歐盟也將自2026起施行碳邊境調整機制(CBAM)，許多國際品牌商已開始導入供應鏈碳管理，在其承諾減少產品或服務的碳足跡的同時，也要求國際貿易夥伴、供應商要與其追求一致性的永續目標，恐將對國內食品、營建、時尚、快速消費品、電子、汽車、貨運等碳排放量較高產業帶來強大的供應鏈碳管理壓力。

陳彥豪建議企業可採取以下供應鏈減碳關鍵行動，包括建立價值鏈排放基線並與供應商交換資料、設定具企圖性的減碳目標並公開進展、重新設計產品、採用具永續性的價值鏈和採購策略、強化供應商的參與等。他也提醒企業多關注24/7再生能源交易及國內低碳氫交易市場，均可作為供應鏈內減碳之重要工具。

北富銀執行副總莊慧玫表示，「Think ESG」大師論壇迄今已舉辦4場論壇，共上千名企業客戶及員工參與，透過觀念的傳遞持續擴大永續影響力。隨著台灣在國際貿易的舞台上活耀，國際廠商越來越重視ESG供應鏈關係，因此本次論壇也朝「Think Global」延伸發展，廣邀海外企業夥伴共襄盛舉，期望透過與國際接軌，協助企業找出應對全球低碳挑戰的解方，齊力實踐更具前瞻性的永續作為。

身為永續金融領航者，北富銀不但「Think ESG」，更在業務發展上致力落實ESG，積極承作太陽能漁電共生聯貸案，並成為首家承做第三方認證綠色貸款聯貸（Green Loan）、社會責任貸款聯貸（Social Loan）與永續指數連結貸款的台資銀行，透過創新產品服務及永續知識共享，帶動企業夥伴淨零轉型。

永續不僅是企業經營的目標，更有賴每個人在日常生活中的點滴實踐，為了幫助同仁感受友善環境的重要，北富銀特別與本土小農合作舉辦四場小農市集，運送在地生產的新鮮蔬果及農產品到總部進行快閃販售。今日首場小農市集開跑就大獲肯定，上千公斤農產品迅速銷售一空，體現北富銀員工對友善環境的關心與支持。

展望未來，北富銀承諾將持續深耕永續金融，在金融服務上創新精進，協助企業夥伴推動能源轉型、降低環境衝擊，與客戶共榮共好，賦予永續金融無限可能。